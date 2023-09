Sie begeistern in Memmingen ganz ohne Worte

Die Pantomimen „Il Mimo“ alias Wolfgang Fendt und sein japanischer Kollege Shinya Murayama kennen das Memminger Publikum bereits. Jetzt gibt es ein Comeback.

25.09.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Sie verstehen sich ohne Worte. Sie begeistern ohne Worte: die beiden Pantomimen Il Mimo alias Wolfgang Fendt und sein japanischer Kollege Shinya Murayama. Das ist auch das Ziel eines gemeinsamen Auftritts am 6. Oktober um 20 Uhr im Antonierhaus.

Den Memminger und den Japaner verbindet eine starke Freundschaft

Ein Memminger und ein Japaner: Was für ein Paar. Sie trafen sich einst in Dresden beim Internationalen Pantomimenfestival. Dort finden sich jährlich die großen Pantomimen des ganzen Erdballs ein, um sich auf der Bühne zu zeigen, sich auszutauschen, Workshops anzubieten und zusammen zu üben. Wolfgang Fendt nahm bei den großen Pantomimen Unterricht, unter anderem bei Shinya Murayama. „Obwohl ich viel älter als er bin“, schmunzelt Fendt.

Was ist beim Auftritt in Memmingen am 6. Oktober geboten?

Doch darum soll es bei der Show nicht gehen, denn die beiden verbinde mehr – eine Freundschaft und bereits positive Erinnerungen an zwei Auftritte in Memmingen. Letzteres war im Jahr 2016. „Damals kamen so viele Zuschauer, dass wir zwei Vorstellungen gaben“, erinnert sich Wolfgang Fendt zurück. Shinya Murayama sei vom Memminger Publikum begeistert gewesen.

Wolfgang Fendt: "Er macht das nur wegen der Memminger"

Murayama, der in Mailand an der Oscar Theatre School arbeitet, kommt gerne noch einmal nach Memmingen, betont die Begeisterung, vor so empfangsfreudigen Menschen zu spielen. „Er macht das nur wegen der Memminger“, sagt Fendt mit einem gewissen Stolz. So werden sie unter dem Titel „Il Mimo und Shinya sind zurück“ erneut gemeinsam auf der Bühne stehen.

Seit dem Frühjahr laufen die Planungen für die Show in Memmingen

Wolfgang Fendt, bekannter Sohn der Stadt Memmingen, freut sich bereits riesig auf den 6. Oktober. „Seit dem Frühjahr laufen dafür die Planungen“. Absprachen würden hauptsächlich über E-Mail funktionieren. Beim Programm darf sich das Publikum über Einzelbeiträge beider Pantomimen freuen. „Aber auch über gemeinsame Dinge, die wir aus dem Stegreif einbauen werden“, verrät Fendt. Der Memminger lacht, wenn er an die vergangenen 15 Jahre zurückdenkt, die er Shinya Murayama jetzt schon kennt. „Wir zwei sind einfach aneinander hängen geblieben. Er hat so eine liebenswerte Ausstrahlung. Ich mag ihn einfach.“ Dennoch werde der Auftritt im Oktober der letzte gemeinsame in Memmingen sein.