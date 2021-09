Die Briefwahl boomt in Memmingen

Laut Wahlamtsleiter Dino Deriu sind bereits 10 700 Anträge gestellt worden. Vor vier Jahren waren es nur 7000. Welche Gründe das hat und was das für die Wahlhelfer bedeutet.

17.09.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Zwar findet die eigentliche Bundestagswahl erst in knapp einer Woche statt. Doch viele Wählerinnen und Wähler aus Memmingen haben ihre Kreuzchen bereits gemacht. Wie viele es genau sind kann Wahlamtsleiter Dino Deriu zwar nicht sagen, da dies ihm zufolge erst am Wahltag selbst ermittelt wird. Doch haben bereits rund 10 7000 in Memmingen registrierte Wähler ihre Briefwahlunterlagen beantragt. Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren waren es lediglich 7000. Deriu schätzt, dass es am Ende etwa 12 000 Briefwähler sein werden – bei 29 530 Wahlberechtigten insgesamt.