Die Finanzen im Landestheater Schwaben stehen gut

Trotz Corona erzielt die Bühne seit 2020 Überschüsse und kann damit seine Rücklagen aufstocken. Was in der Zweckverbandsversammlung dennoch für Unmut sorgte.

04.12.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Bevor die jüngste Zweckverbandsversammlung des Landestheaters Schwaben (LTS) auf gleich fünf Haushaltsjahre blickte, war aus aktuellem Anlass das Theater in Kempten (TiK) Thema. Die Stadt ist ebenfalls Mitglied im Zweckverband. Im TiK wird für 2024 ein Defizit von rund zwei Millionen Euro erwartet. In einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Kempten hatte dessen Künstlerische Leiterin Silvia Armbruster darauf hingewiesen, wie gut aber die Zahlen ihres Hauses sind – im Vergleich zu denen des Landestheaters. Nach einem Bericht über diese Sitzung im Kempter Lokalteil der Allgäuer Zeitung fordern die Verantwortlichen in Memmingen nun eine Richtigstellung: „Die Zahlen, Daten und Fakten sind nicht korrekt“, betonte Oberbürgermeister und Zweckverbandsvorsitzender Jan Rothenbacher vor dem Gremium.

Verantwortliche fordern Richtigstellung

„Das ist sehr ärgerlich“, sagte Rothenbacher, der den Brief zusammen mit dem Kaufmännischen Direktor des LTS, Peter Kesten, Intendantin Christine Hofer und der designierten Intendantin Sarah Kohrs unterzeichnet hat. Das Aufführungsangebot für Kinder und Jugendliche habe 15.00 Zuschauer erreicht, nicht 2300, wie Armbruster gesagt hatte. Auch die dem LTS sinngemäß unterstellte „Hälfte der Zuschauer des Kempter Theaters“ entbehre jeder Grundlage. Und beim Budget für 2023 sei Armbruster mit einer Million Euro daneben gelegen.

Theater in Kempten kämpft ums Überleben

„Es geht nicht, dass wir uns gegenseitig den Haushalt vorrechnen“, sagte dazu Verbandsrätin Erna-Kathrein Groll, die Dritte Bürgermeisterin in Kempten ist. Doch das TiK kämpfe ums Überleben, weil es inzwischen sehr viele Eigenproduktionen habe, die hohe Kosten verursachten. Sie regte Gespräche für „ein gutes Miteinander“ an. Dafür seien sie und ihre Nachfolgerin ganz offen, betonte Intendantin Christine Hofer. „Es wäre aber schön gewesen, wenn wir vorher kontaktiert worden wären, wenn es um solche Zahlen geht.“ Verbandsrat Alexander Hold warf in die Diskussion ein, die Stadt Kempten habe mit ihrem Theater inzwischen eine Größe und Qualität erreicht, „wo sie eigentlich im Zweckverband nichts mehr zu suchen hätte“.

Weniger Ausgaben in der Pandemie sorgen für Plus in der Kasse

Zurück bei der eigentlichen Tagesordnung attestierte Petra Droßel, Leiterin des städtischen Rechnungsprüfungsamtes, dem LTS in ihrem abschließenden Bericht für 2020 und 2021 eine „sehr positive Haushaltsentwicklung“. In den beiden Corona-Jahren mit Schließungen und eingeschränktem Spielbetrieb konnten Überschüsse in die Rücklagen des Theaters überführt werden. Dazu bei trugen unter anderem Kurzarbeitergeld, geringere Betriebskosten, Corona-Hilfen und nicht besetzte Planstellen. 2020 waren es 379.000 Euro, 2021 blieb das Theater unter dem Strich mit 170.000 Euro im Plus.

Defizit lag 2021 weit unter dem angesetzten Betrag

Ins Haushaltsjahr 2022 stieg dann Peter Kesten ein. Das hatte er mit einem Defizit von 227.260 Euro angesetzt, am Ende lag dieses nur bei 28.350 Euro. Wesentlich dazu beigetragen hatten Zuschüsse aus dem Kulturfonds, wieder mehr Zuschauer und dass Strom und Gas billiger waren, als im Haushaltsansatz angenommen. Nach der Jahresrechnung 2022 hatte die Landesbühne Rücklagen in Höhe von fast 942.000 Euro auf dem Konto.

Ins Junge Landestheater wird Lüftungsanlage eingebaut

„Die Prognose ist noch sehr vorläufig, wir sind gerade in der Hochsaison, können aber nicht abschätzen, was noch passiert“: So leitete Kesten in den Haushalt 2023 über. Auch da ist laut seinen Berechnungen mit einem Überschuss zu rechnen, da Personal- und Betriebskosten voraussichtlich unter den angesetzten Summen bleiben werden. Höher als erwartet werden dagegen die Einnahmen aus den Ticketverkäufen ausfallen, weil das Publikum wieder zahlreicher in die Vorstellungen ströme. Teurer als geplant war dagegen eine Lüftungsanlage, die in der Sommerpause ins Junge Landestheater am Schweizerberg eingebaut worden ist. Sie schlägt mit 130.000 Euro zu Buche, sorgt aber dafür, dass seitdem mehr Besucherplätze verkauft werden können. Insgesamt rechnet Kesten wieder mit einem Überschuss von 226.000 Euro – sofern die Zuschüsse des Freistaats in der erwarteten Höhe fließen.

Etat für das Jahr 2024 liegt bei 5,4 Millionen Euro

Erstmals stellte der stellvertretende Intendant schon zu so einem frühen Zeitpunkt einen Haushaltsplan für das kommende Jahr vor, was von der Zweckverbandsversammlung sehr begrüßt wurde. Der Etat der Landesbühne wird im Jahr 2024 um drei Prozent auf gut 5,4 Millionen Euro ansteigen. Davon kommen 1,9 Millionen vom Land Bayern. Der größte Posten bei den Ausgaben werden 3,8 Millionen Euro Personalkosten sein. Kesten informierte, dass die Vorstellungseinnahmen nach Corona wieder schneller anspringen, als erwartet und setzt dafür ein Plus von 48.000 Euro an.