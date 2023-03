Die Frauen des ECDC Memmingen greifen nach dem vierten Meistertitel

Am Samstag beginnt die Finalserie um die Deutsche Meisterschaft im Frauen-Eishockey. Die Frauen aus Memmingen treffen auf Mannheim. Wie ihre Chancen stehen.

09.03.2023 | Stand: 16:51 Uhr

In die Finalserie um die Deutsche Meisterschaft starten an diesem Wochenende die Eishockey-Frauen der Memminger Indians. Im Modus „Best of five“ treffen sie auf die „Mad Dogs“ aus Mannheim, die im Halbfinale Titelverteidiger Ingolstadt aus dem Rennen warfen. Memmingen setzte sich gegen Planegg durch.

In den ersten beiden Partien haben die ECDC-Frauen Heimrecht. Das erste Spiel findet am Samstag ab 15.30 Uhr am heimischen Hühnerberg statt, am Sonntag folgt ab 12.30 Uhr in Memmingen Spiel zwei. Eine Woche später geht es zur dritten und – falls notwendig– vierten Partie nach Mannheim. Ein mögliches fünftes Spiel würde am Samstag, 25. März, ab 19 Uhr wiederum in der Maustadt ausgetragen werden.

Die Memminger Frauen haben eine recht lange Saison hinter sich

Die Indians-Frauen haben eine recht lange Saison hinter sich. Bereits im Mai 2022 starteten die Memmingerinnen ins Sommertraining, um den Kaderspielerinnen in der Mannschaft eine gute Vorbereitung auf die im August ausgetragene Weltmeisterschaft zu ermöglichen. Ab Juli ging es dann in Füssen aufs Eis. Nach mehr als zehn Monaten steht jetzt der Höhepunkt in der Frauen-Bundesliga (DFEL) bevor, die Endspiele um die Meisterschaft. Gegner der Allgäuerinnen, die bereits dreimal Deutscher Meisterinnen und viermal Vizemeisterinnen waren, sind die „Mad Dogs“. Die Mannschaft aus Mannheim hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und mit dem Erfolg gegen Ingolstadt im Halbfinale einen neuen Meilenstein in ihrer Vereinsgeschichte erreicht.

Die Indians-Frauen haben die Favoritenrolle inne

Dass die Indians favorisiert sind, lässt sich nicht abstreiten, aber damit wissen die Maustädterinnen nach eigenen Angaben umzugehen. Schon in der vergangenen Saison trafen beide Teams im Play-off-Halbfinale aufeinander. Damals setzten sich die Indians mit 3:1 Spielen durch. In der Finalserie unterlagen die Memmingerinnen anschließend den Ingolstädterinnen, die dadurch ihren ersten Titel holten.

„Unser Ziel ist ganz klar die Meisterschaft“, sagt ECDC-Coach Waldemar Dietrich. „Wir haben zuletzt genügend Silber gewonnen, jetzt möchten wir Gold.“ Die Ergebnisse im bisherigen Saisonverlauf gegen die „Mad Dogs“ sind eindeutig: Fünfmal trafen beide Teams aufeinander, fünfmal hatten die Maustädterinnen die Nase vorn. Allerdings gingen zwei dieser fünf Partien gegen Mannheim nur mit einen Tor Unterschied zugunsten der Indians aus. „Wir freuen uns auf einen starken Gegner und spannende Spiele“, sagt Coach Dietrich.

Der Zugang zur Memminger Eissporthalle ist nur von Süden her möglich

Der Zugang zur Eissporthalle ist am Wochenende ausschließlich über den Eingang an der Südseite (bei der Freifläche) möglich. Die Tore öffnen jeweils eine Stunde vor Spielbeginn. (mit pg)