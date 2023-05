Gewinner des Maibaum-Wettbewerbs in Memmingen und dem Unterallgäu stehen fest

Das sind die Ergebnisse des Maibaum-Wettbewerbs 2023 in Memmingen und im Unterallgäu. Die Prämierung findet im Juli beim Erkheimer Volksfest statt.

18.05.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Preisträger beim Maibaum-Wettbewerb 2023 der Memminger Zeitung, Mindelheimer Zeitung sowie der Lindenbrauerei Mindelheim, Storchenbräu Pfaffenhausen sowie der Brauerei Kronburg stehen fest. „120 Teilnehmer gab es insgesamt beim Maibaum-Wettbewerb“, erzählt Edmund Mikusch von der Memminger Zeitung stolz. Er organisiert den Maibaum-Wettbewerb seit dem Jahr 1978 und freute sich – ebenso wie die Maibaum-Kommission –, in diesem Jahr wieder auf Bewertungs-Tour gehen zu können.

Jury schaute sich in Memmingen und dem Unterallgäu die Maibäume an

Die Jury schaute sich die verzierten Riesen genauestens an. Im Gepäck: ein Bewertungsbogen. Da wurden Punkte für den Maibaum-Stamm, für den Gesamt-Eindruck, für die Zahl und die Schönheit der Kränze, für die Sinnbilder am Stamm, für die Gesamtlänge des Baumes, den Standort im Ortsbild und für mögliche Veranstaltungen vergeben. Nach der Jury-Bewertung stehen die Platzierungen beim Wettbewerb nun fest. Die 120 Teilnehmer erhalten insgesamt 4890 Liter Bier sowie 880 Liter Limonade. Die Prämierung findet beim Erkheimer Volksfest am Sonntag, 9. Juli, statt.

Erste Preise: Erkheimer Maibaummacher, Freiwillige Feuerwehr Hausen, FC Hawangen, Maibaumfreunde Unteregg, Freiwillige Feuerwehr Dickenreishausen, NAG Oberneufnach, Maibaumclub Woringen Steinheim Markt Rettenbach Niederrieden Tussenhausen Ottobeuren Memmingerberg Buxheim

Zweite Preise: Freiwillige Feuerwehr Altensteig, KLJB Winterrieden, Trachtenverein D’Wertachtaler Ettringen, Heimat- und Volkstrachtenverein Türkheim, Feuerwehr Volkratshofen-Ferthofen, Stettener Dorfgemeinschaft, Freizeitclub Hohenreuten, Benninger Vereine, Freiwillige Feuerwehr Buxach und Kirchengemeinde, Freiwillige Feuerwehr Breitenbrunn, Freiwillige Feuerwehr Westerheim, Krieger-, Soldaten- und Kameradschaftsverein Nassenbeuren, Feuerwehr- und Brauchtumsverein Oberschönegg, Dorfgemeinschaft Inneberg, Blasmusik, Tauziehclub und Feuerwehr Zell, Musikverein Apfeltrach, Freiwillige Feuerwehr Unterrieden, Maibaum- und Sportplatzfreunde Köngetried, 4-Buchen-Club Fürbuch, Feuerwehrverein Salgen, Maibaumfreunde Oberrieden, Reservisten- und Veteranenkameradschaft Siebnach, Heimat- und Trachtenverein „Alpenblick“ Bad Wörishofen

Dritte Preise: Maibaumfreunde Mindelau, FFW Attenhausen, Egger Bude, Feuerwehr Egelhofen, Oberkammlacher Maibaum, FFW Mussenhausen, Feuerwehr Klosterbeuren, FFW Bronnen, FFW Pfaffenhausen, Freiwillige Feuerwehr Derndorf, Freiwillige Feuerwehr Warmisried, Wanderfreunde Aitrach, Landjugend Lamerdingen Memmingen