Die Hauptstraße in Benningen wird umgebaut: Wie die Ortsmitte davon profitiert

Die Gemeinde plant einen Straßenumbau, damit es rund um Schule und Kirche ruhiger wird. Der Bürgermeister erklärt, warum das aber noch einige Jahre dauern wird.

11.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Mit Blick auf die Neugestaltung der Benninger Hauptstraße sind erste grundlegende Entscheidungen getroffen worden. Favorisiert wurden für den Ausbau der Ortsdurchfahrt eine Verengung der Straßenbreite, ein Fahrbahnteiler an der nördlichen Ortseinfahrt und auch ein künftig einseitig angelegter Gehweg.

Planer Lothar Beck vom Büro Lars Consult erläuterte dem Gemeinderat und der TG-Vorstandschaft, dass mehrere Vorentwurfsvarianten für den Rückbau und die Neugestaltung der Hauptstraße mit Seitenflächen und barrierefreiem Ausbau des Gehwegbereichs entstanden sind. Aus der Maßnahmenliste der Dorferneuerung seien mehrere Parameter mit aufgenommen worden. Gewünscht ist eine Verkehrsberuhigung in der Mitte des Dorfes im Bereich Rathaus, Kirche, Schule, Kindergarten und Dorfplatz. Genauso wie eine Aufwertung der Ortseinfahrten durch Inseln und eine Durchgrünung der Straßenräume. Längsparkplätze entlang der Hauptstraße seien nicht mehr gewünscht. Die vorhandenen Bushaltestellen sollen nach außen verlegt werden.

Benninger Ortsdurchfahrt: Straßenraum ist großenteils zehn Meter breit

Planer Beck erläuterte, dass die Hauptstraße derzeit eine Regelbreite im Bereich von sieben Metern hat und dass ein beidseitiger Gehweg mit je 1,5 Meter Breite vorhanden ist. Der komplette Bereich sei asphaltiert und es sei keine optische Unterscheidung zwischen Straße und Gehweg vorhanden. Die Ortsdurchfahrt werde als „Autobahn“ wahrgenommen. Die verfügbare Straßenraumbreite liege großteils bei zehn Metern.

Ziel: Autos sollen in der Ortsmitte langsamer fahren

Variante 1 orientierte sich am vorhandenen Bestand. Enthalten ist ein beidseitiger Gehweg mit 2,5 Metern Breite und eine reduzierte Fahrbahnbreite, die langsameres Fahren unterstützen soll. Nachteilig ist dabei laut Planer, dass es kaum Entsiegelung gibt und dass wenig Platz für Grünflächen und Bäume ist. Bei weniger als 5,50 Metern verbleibender Straßenbreite müsse der Begegnungsverkehr auf den Gehweg ausweichen.

Variante 2a beinhaltet einen einseitigen Gehweg und eine sechs Meter breite Fahrbahn mit einer „dorfgerechten Durchgrünung“. Der Gehweg auf der Ostseite würde entfallen. In Variante 2b ist ein zusätzlicher Granitzeiler seitlich an der Fahrbahn eingeplant, der die Asphaltfahrbahn optisch verengen würde, ohne die Nutzung bei Gegenverkehr einzuschränken.

Bürgermeister Martin Osterrieder: Projekt reicht weit in die Zukunft

Bürgermeister Martin Osterrieder betonte, dass zunächst nur der Ausbau der Hauptstraße im Bereich zwischen Memminger Straße und Riedstraße im Fokus steht. Wann die Hauptstraße in Richtung Süden ausgebaut wird, stehe in den Sternen. „Das wird sicher noch einige Jahre dauern.“ Zuerst müsse man den Kindergarten und das Nahwärmenetz realisieren.

Während der Beschlussfassung legten sich der Gemeinderat und die TG-Vorstandschaft der Dorferneuerung mehrheitlich darauf fest, dass die Variante mit einseitigem Gehweg auf der Westseite weiterverfolgt werden soll. Bei der Straßenbreite fiel die Entscheidung auf sechs Meter. Mit in die weitere Planung soll auch ein Fahrbahnteiler am nördlichen Ortseingang vor dem Storchenweg aufgenommen werden. Dies ist laut Bürgermeister allerdings nur möglich, wenn es gelingt, den dafür erforderlichen Grunderwerb tätigen zu können. In der Ortsmitte im Bereich von Kirche und Rathaus soll ein Platzcharakter entstehen. Statt einer Asphaltierung der Fahrbahn sollen dort entsprechende Pflasterungen vorgenommen werden.

Lesen Sie auch:

Warum Stardirigent Sir Simon Rattle in Benningen probte