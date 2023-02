Die Kosten für das Tierheim Memmingen „explodieren“

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus dem Unterallgäu wollen die finanzielle Hilfe für das Tierheim Memmingen aufstocken. Warum dennoch diskutiert wurde.

15.02.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Die finanzielle Situation der Tierheime in Beckstetten aber vor allem Memmingen waren Thema bei der Bürgermeisterdienstbesprechung. 51 Vertreter der insgesamt 52 Kommunen des Landkreises Unterallgäu waren in Lachen zusammengekommen – und diskutierten kontrovers.

Hilferuf aus dem Tierheim Memmingen

Landrat Alex Eder stellte die Ausgangssituation dar: Wolfgang Courage, Vorstandsvorsitzender des Tierschutzvereins Memmingen und Umgebung, hat ihn angeschrieben. Die Kosten für die Tierheime würden „explodieren“. Bisher gebe es Pauschalvereinbarungen: Teile der Kommunen zahlen 50 Cent pro Einwohner und Jahr. Von Wolfgang Courage sei der Vorschlag an Alex Eder herangetragen worden, diesen Betrag auf 1,50 Euro zu erhöhen.

Vorschlag wird von Bürgermeistern unterschiedlich aufgenommen

Dieser Vorschlag wurde von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern unterschiedlich aufgenommen. German Fries ( Ottobeuren) dazu: „Wir sind sicher bereit, nach oben zu erhöhen, aber eine Steigerung auf 1,50 Euro ist uns in Ottobeuren einfach zu viel.“ Dennoch wisse man um die Wichtigkeit, Fundtiere in Sicherheit zu bringen. Christa Bail ( Westerheim) sah das ähnlich. Sie schlug eine maximale Erhöhung um 60 Prozent vor, tendierte aber zu insgesamt einem Euro. Diesem Vorschlag schlossen sich die meisten Gemeindevertreter an.

"Schlachthöfe werden gefördert. Tierheime nicht"

Stephan Winter (Mindelheim) merkte allerdings an: „Tierschutz ist eine Pflichtaufgabe der Kommune. Da braucht man eigentlich nicht lange nachdenken.“ Ein Euro pro Einwohner/Jahr sehe er als „günstig“ an. Andreas Meer (Böhen) kritisierte: „Schlachthöfe werden gefördert. Tierheime nicht.“ Er hätte gerne eine Erhöhung auf mindestens 1,50 Euro gesehen. Alex Eder betonte die Wichtigkeit der Unterstützung. Es könne nicht sein, dass die Ehrenamtlichen auch noch auf den Kosten sitzen bleiben würden.

Der Wirkungskreis des Tierheimes Memmingen

Das Tierheim in Memmingen bedient derzeit die Stadt Memmingen sowie 32 Kommunen im Unterallgäu. „Außer Buxheim, Heimertingen und Pleß haben wir mit allen Gemeinden eine Pauschalvereinbarung. Buxheim bezahlt in jedem Einzelfall die anfallenden Kosten. Mit Heimertingen und Pleß gibt es bisher keine Zusammenarbeit“, so Wolfgang Courage auf Nachfrage unserer Redaktion. Katzen, Hunde, Kaninchen, Mäuse, Igel, Bartagame, Schildkröten, Tauben, Vögel, Geflügel, eine Ente und ein Skorpion: Derzeit warten 93 Tiere auf ein neues Zuhause.

Das sind die Aufgaben eines Tierheimes

Wolfgang Courage beschreibt die Aufgaben der Tierheime in Kürze: Aufnahme von Fundtieren, Übereignungstieren und Tieren im Bereich Sicherheitsverwahrung; die Unterbringung, Pflege sowie die Tiervermittlung, aber auch die Beratung von Haustierinteressenten. Die Aufnahme von Tieren in Abwesenheits-, Urlaubs- oder Krankheitsfall sei möglich. Im Jahr 2022 wurden 761 Tiere in Memmingen aufgenommen – darunter 385 Fundtiere, 102 aus der Übereignung, 31 aus der Sicherungsverwahrung und 210 in der Pension.

Unbehagen wegen kaum kalkulierbarer Kostensteigerungen

„Vom Landratsamt habe ich die Zusage, dass sich nun alle Gemeinden mit einem Euro je Gemeindebürger und Jahr an den Kosten des Tierheimes beteiligen. Unsere Vorstandschaft ist damit einverstanden. Wir bedanken uns für die Entscheidung“, so Courage und weiter: „Es bleibt zwar etwas Unbehagen wegen der kaum kalkulierbaren Kostensteigerungen, aber wir werden in den kommenden Jahren sehen, wie weit wir mit der Unterstützung kommen.“