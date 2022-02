Die Hopfenburg stammt nicht aus dem Mittelalter, sondern wurde 1902 errichtet. Hopfen gab es dort aber wohl schon - und auch schon Einbrecher.

08.02.2022 | Stand: 15:31 Uhr

Manchmal wünscht man sich ja, alte Gemäuer könnten von ihrer bewegten Vergangenheit berichten: Von all den Feldherren und Königen, die sie miterlebt haben. Und vom Kanonendonner, der die Mauern erzittern ließ. In der Serie „Türme, Tore, Stadtgeschichte“ stellen wir historische Bauten in Memmingen vor. Diesmal geht es um die Hopfenburg.