Die Memminger Indians haben wieder viel vor

In der Saison 2021/22 hat der ECDC seinen größten Erfolg gefeiert. Dann hat er seinen Kader nochmals verstärkt. Und nun geht's mit einem Kracher wieder los.

30.09.2022 | Stand: 16:37 Uhr

Der amtierende Oberliga-Vizemeister legt wieder los: Mit dem Topspiel gegen die „Blue Devils“ aus Weiden starten die Memminger Indians am Sonntag zuhause in die neue Saison. Die Partie beginnt um 18 Uhr. Nach dem Auswärtsauftritt in Bad Tölz am Freitagabend folgt das Aufeinandertreffen mit dem Süd-Meister der Hauptrunde in der Vorsaison.

Nachdem am vergangenen Wochenende zahlreiche Spieler der Indians verletzungsbedingt pausieren mussten, können die Memminger nach eigenen Angaben zum Start der neuen Saison wohl nahezu auf den kompletten Kader zurückgreifen. Alle verletzten Akteure sollten zum Start in die neue Spielzeit wieder eingreifen können, lediglich der Einsatz von ein, zwei Spielern ist krankheitsbedingt noch fraglich.

Im ersten Heimspiel geht’s für den ECDC gleich gegen Weiden

Zum Auftakt kommt gleich ein Topteam: Beim ersten Heimauftritt der neuen Oberliga-Spielzeit kommt es gleich zum ersten Topspiel der Saison. Gegen den EV Weiden gab es im vergangenen Jahr immer hart umkämpfte und enge Partien. Der Hauptrundenmeister der Vorsaison gilt auch in der neuen Spielzeit als heißer Titelanwärter und Favorit. Der bereits starke Kader rund um Kapitän Dennis Thielsch und die starken Kontingentspieler Tomas Rubes und Edgars Homjakovs wurde im Sommer noch einmal kräftig ergänzt. Der Ex-Memminger Fabian Voit, Luca Gläser, Robert Hechtl und Kontingentspieler Kurt Davis kamen allesamt aus der DEL2 in die Oberpfalz. Toptransfer Nardo Nagtzaam (aus Peiting), Topscorer der Oberliga in der Vorsaison, fällt vorerst aber noch verletzt aus.

Die Memminger Indians erwarten einen Zuschaueransturm

Was es bei den Tickets zu beachten gilt: Für die Partie am Sonntag waren – inklusive Dauerkarten – laut ECDC bereits am Mittwoch mehr als 1000 Tickets verkauft. Weiterhin können Karten im Vorverkauf erworben werden, auch eine Abendkasse wird angeboten. Dauerkarten können jetzt aber nur noch an Spieltagen in der Geschäftsstelle erworben werden. Erstmals bieten die Indians nun auch an, während des Bestellvorgangs via Ticketmaster die Eintrittskarte zum VIP-Ticket upzugraden. Dies kann nun bei jeder Bestellung für einzelne Spieltage ausgewählt werden.

Die Erfolge der Vorsaison sind unvergessen: Es war die mit Abstand erfolgreichste Spielzeit der Vereinsgeschichte, welche die Memminger Indians zuletzt abgeliefert haben. Nun, im dreißigsten Jahr ihres Bestehens, wollen sich die Indians als Topteam in der Oberliga etablieren. Der Fokus im Lager des ECDC ist nun zwar auf die neue Runde gerichtet. Trotzdem kommt man bei den Indians nicht an den großen Erfolgen der vergangenen Spielzeit vorbei. Noch immer ist der sensationelle Finaleinzug allgegenwärtig und legt die Latte für die kommende Runde extrem hoch. Die Fans in und um Memmingen

Welche Ziele die Indians haben: Kein Wunder also, dass die offizielle Zielsetzung des Vereins ein Platz unter den ersten vier Teams, also das Heimrecht in der ersten Play-off-Runde, ist.

Die Memminger setzen auf Verteidiger wie Linus Svedlund

Wie der Kader ausschaut: Maßgeblich mithelfen bei diesem Unterfangen sollen die etablierten Kräfte wie Stammtorhüter Marco Eisenhut, der nun von Routinier Joey Vollmer und Neuzugang Leon Meder unterstützt wird. In der Verteidigung ruhen die Hoffnungen weiter auf dem Schweden Linus Svedlund. Der Offensivverteidiger sicherte sich in der vergangenen Saison erneut den Titel als „Verteidiger des Jahres“ und verlängerte seinen Vertrag, zur Freude aller Anhänger, um ein weiteres Jahr. Mit Dominik Meisinger stößt ein weiterer namhafter Akteur zur Defensiv-Abteilung hinzu. Der gebürtige Allgäuer, dessen Vater bereits für Memmingen aufgelaufen war, kam aus Bayreuth in die Maustadt. Im Angriff setzen die Indians auf ihre bewährten Topscorer: „Jaro“ Hafenrichter, Petr Pohl und Matej Pekr sollen ebenso wie Sergei Topol die Offensive anführen. Die Genannten waren bereits in der vergangenen Spielzeit unter den zehn besten Scorern der Liga zu finden. Mit der Verpflichtung eines weiteren Leaders ließen die Memminger dann im Sommer auch noch aufhorchen: Gints Meija, ein mehr als 200-facher lettischer Nationalspieler und ehemaliger KHL-Akteur, ist der prominenteste Neuzugang des ECDC, der ebenso fleißig punkten soll wie Marcus Marsall, der nach zahlreichen Jahren in der Oberliga Nord nach Bayern zurückkehrte. An der Seite dieser erfahrenen Kräfte sollen auch in der neuen Saison mehrere junge Spieler wie Donát Péter, Pascal Dopatka und Maxim Kryvorutskyy ihre Chance erhalten.