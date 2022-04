Die neue Spitze der Landesbühne in Memmingen steht bereit

Das neue Intendanten-Duo Christine Hofer und Alexander May stellt sein Programm für seine erste Spielzeit 2022/23 vor. Was darüber hinaus geboten ist.

Nach sechs Jahren am Landestheater Schwaben (LTS) wechselt Intendantin Kathrin Mädler, die mit ihrem sehr erfolgreichen, leidenschaftlichen und politischen Theater überregionale Aufmerksamkeit erregt hat, ans Theater Oberhausen. Die künstlerische Leitung übernehmen ab der kommenden Spielzeit Christine Hofer und Alexander May. Nachdem fast das gesamte Ensemble und auch ein Teil des Teams mit Kathrin Mädler mitziehen, wird die neue Intendanz mit vielen neuen Gesichtern starten. Sie werden bei einem Theaterfest am 29. September vorgestellt. Zudem gibt es mehrere neue Formate. Präsentiert haben Hofer und May nun gemeinsam mit Claudia Hoyer, der Leiterin des Jungen Landestheaters Schwaben, ihren ersten Spielplan für 2022/2023 unter dem Motto „Andere Menschen fühlen“.

Das Landestheater Schwaben hat seinen Sitz in Memmingen (links das historische Stadttheater, rechts das Foyer).

Das Programm: Geplant sind insgesamt elf Premieren, sechs im Großen Haus, fünf im Studio. Im Spielplan finden sich neben großen Klassikern ein Musical sowie eine eigens für das LTS geschriebene Uraufführung mit Bezug zur Region. Außerdem kooperiert das LTS für das Projekt „Alles muss sich ändern – Jetzt!“ mit Studierenden der Bayerischen Theaterakademie August Everding München nebenstehender Artikel). Christine Hofer und Alexander May werden jeweils zwei Produktionen selbst inszenieren.

Junges Landestheater: Am Jungen LTS gibt es in der kommenden Spielzeit zwei neue Produktionen, die sich mit der Suche nach Identität und dem eigenen Lebensweg beschäftigen. Weiter ausgebaut werden Partnerschaften und Kooperationen. Außerdem werden die Angebote der Bürgerbühne Schwaben erweitert.

Das Motto: „Andere Menschen fühlen“ steht für die Bereitschaft, anderen Lebenswelten, -phasen oder -entwürfen offen zu begegnen – vor dem Hintergrund von Klimakrise, Pandemie und der fortschreitenden Spaltung der Gesellschaft. „Wir müssen uns selbst spüren, um klare Haltungen einnehmen zu können. Wer sich selbst im Kontext der Welt spürt, ist auch in der Lage, sich zu positionieren“, betonen Christine Hofer und Alexander May.

Neue Formate und Extras: Bei Matineen mit Frühstück gibt es Hintergrundinformationen, Ausschnitte und Diskussionsanregungen vor anstehenden Premieren. In der Schwabenbox stellen sich Ensemblemitglieder und Mitarbeitende dem Publikum mit Musik, Anekdoten und persönlichen Lieblingstexten vor. In der neuen Reihe „Raus aus dem Depot"hebt das LTS literarische Schätze und bietet ihnen unter besonderen Regeln einen „Transit" auf die Bühne. In jeder Spielzeit steht ein anderer Klassiker im Fokus (diesmal Goethes „Werther"). Das Theater arbeitet dabei zu 99 Prozent mit dem Originaltext sowie einem Spielensemble von maximal vier Personen und stellt einen Aspekt des Werks im historischen Kontext dar. In der Rubrik „Zeit für Poeten" finden in regelmäßigen Abständen auf der Foyerbühne Erzählformate vom Poetry Slam bis zu Kurzgeschichtendarbietungen statt. Weitergeführt wird das Format „Theater und Kirche" in Kooperation mit der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Martin und der katholischen Pfarreiengemeinschaft Memmingen „Touch Tours", bei denen blinde, sehbehinderte und seheingeschränkte Menschen die Möglichkeit haben, sich vor ausgewählten Vorstellungen mit dem Bühnenbild und den Kostümen vertraut zu machen, werden weiter angeboten.

Bürgerbühne Schwaben: Angeboten werden vier Spielclubs für die Altersklassen ab zehn Jahren, ab 15 Jahren, 25 bis 99 Jahre und 60 bis 101 Jahre. Außerdem gibt es tageweise verschiedene Werkstätten („Stadt-Abenteuer“, „Rhythmus-Reise“ und „Figuren-Expedition“).

Angeboten werden vier für die Altersklassen ab zehn Jahren, ab 15 Jahren, 25 bis 99 Jahre und 60 bis 101 Jahre. Außerdem gibt es tageweise verschiedene („Stadt-Abenteuer“, „Rhythmus-Reise“ und „Figuren-Expedition“). Neues Logo: Das Logo des Landestheaters Schwaben ist auch künftig ein Stern. Allerdings ist er nun aufgebrochen und verspielter. „Die Tatsache, dass der Stern erhalten bleibt, steht für unseren Respekt vor der künstlerischen Arbeit der vergangenen Jahre, auf der wir jetzt aufbauen können“, sagen Hofer und May. Die veränderte Gestalt des Sterns ist zugleich Zeichen für den Neustart und die damit verbundenen künstlerischen Impulse für Memmingen und die Region. Auch das Logo des Jungen Landestheaters Schwaben öffnet sich. Entworfen hat die neuen Logos Grafikerin Sarah Rauch von der Agentur Zeichengold Kommunikationsdesign München, die auch das Spielzeitheft gestaltet hat.

Neue Illustrationen: Die Illustrationen des Spielzeithefts sind in einer Zusammenarbeit des Fotografenteams Hans Herbig und Robert Pupeter mit dem Augsburger Künstler Laurentius Sauer entstanden. Sauer hat die Fotografien zu den verschiedenen Produktionen bearbeitet und übermalt. Die entstandene Mehrdimensionalität soll Spielraum für die eigene Fantasie lassen.

Das wird 2022/23 gespielt

Großes Haus: Eröffnet wird die Spielzeit 2022/23 mit der Shakespeare-Komödie „Wie es euch gefällt“. Es inszeniert – zum ersten Mal in Memmingen – Brecht-Enkelin Johanna Schall (Premiere 7. Oktober).„Kasimir und Karoline“ von Ödön von Horvath ist die erste Regiearbeit von Intendantin Christine Hofer am LTS. (Premiere: 21. Oktober). Zum ersten Mal als Intendant inszeniert Alexander May das Musical „Brigitte Bordeaux“ mit Musik von Tom van Hasselt. May hat schon mehrmals am LTS gearbeitet. (Premiere: 9. Dezember).„Der Reigen“ von Arthur Schnitzler wird von Christine Hofer inszeniert. (Premiere: 3. März). Bei Ferdinand von Schirachs Stück „Terror“ muss am Ende das Publikum ein Urteil fällen. Regisseurin ist Bettina Rehm. (Premiere: 24. März).„Orlando“ nach Virginia Woolfs fiktiver Biographie von 1928 bringt das Theaterkollektiv um Martin Clausen auf die Bühne. (Premiere: 19. Mai).

Studio: „Transit Werther“ ist der erste Klassiker der neuen Reihe „Raus aus dem Depot“. Wie kein anderes Werk von Goethe zieht „Die Leiden des jungen Werther“ junge Menschen in den Bann. In Corona-Zeiten bietet der Stoff um den einsamen Werther erstaunlich aktuelle Bezüge. (Premiere: 15. Oktober). Die Komödie „Der Vorname“ von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière inszeniert Jan Friedrich Eggert. (Premiere: 3. Dezember). Uraufführung: Die Münchner Autorin Nora Schüssler schreibt für das Landestheater Schwaben „Ende in Lachen“, ein Stück übers Altwerden. Regie führt Stephan Rumphorst. (Premiere: 27. Januar). Heiner Müllers „Quartett“ kommt in der Regie von Alexander May auf die Studiobühne. (Premiere: 31. März). Uraufführung:„Alles muss sich ändern – jetzt!“ ist ein szenisches Projekt mit jungen Regisseuren und Regisseurinnen, Autoren und Autorinnen verschiedener Kunst- und Theaterakademien. Thema ist die Klimakrise. (Premiere: 9. Juni).