Wenn das Publikum gar nicht nach Hause möchte

Dirigent Markus Peter und seine Stadtkapelle Memmingen begeistern bei lauem Sommerabend mit einem Filmmusikkonzert. Das Atrium am Westertorplatz war gefüllt.

18.07.2023 | Stand: 15:17 Uhr

26 Grad, blauer Himmel, kein Lüftchen und am Horizont Schäfchenwolken: So präsentierte sich der Westertorplatz heuer beim Filmmusikkonzert der Stadtkapelle unter Leitung von Markus Peter. Noch nie in seiner Geschichte musste das Filmmusikkonzert wegen schlechtem Wetter abgesagt werden. Schon eine Stunde vor Beginn war das Atrium am Westertorplatz über die Hälfte besetzt. Die Besucher kamen mit Kissen, Decken und viele hatten Klappstühle dabei. Schon vor dem offiziellen Beginn hörte man Musik erklingen. Die Jugendkapelle hatte angefangen, sich einzustimmen. Bevor es dann losging, machte Vorstand Nicolas John die Zuhörer darauf aufmerksam, dass das Orchester im neu renovierten Probesaal noch einige Stühle benötigt und dass es möglich ist, für 200 Euro eine Patenschaft für einen Stuhl zu übernehmen. Dafür wird der Name des Spenders auf dem Stuhl angebracht.

Etwa 700 Besucher bei der Stadtkapelle Memmingen

Geschätzte 700 Besucher und Fans waren zum Konzert dr Stadtkapelle Memmingen gekommen. Dann begann das abwechslungreiche Repertoire, das etwa eine Stunde dauerte. Das erste Stück war ein Medley von Andrew Lloyd Wepper, gefolgt von „One Moment In Time“ (Whitney Houston). Weiter ging es mit mit Songs von Freddy Mercury, Abba, Lady Gaga, Michael Jackson und viele mehr. Es war eine richtige Reise durch die Musikgeschichte. Die Jugendkapelle spielte schon auf sehr hohem Niveau, ein Verdienst des Stadtkapellmeister Markus Peter, der mit großer Begeisterung und Können seine Aufgabe meistert.

"Drachenzähmen leicht gemacht", "The Rock" und "Frozen"

Nach einer kurzen Pause begann das Hauptorchester mit seinem Programm. Heuer waren die Filme „Drachenzähmen leicht gemacht“, „The Rock“ und „Frozen“ auf dem Programm. Bevor der Film „Drachenzähmen leicht gemacht“ begann, wies Vorstand Andreas John darauf hin, dass es einige kritische Szenen gibt und er empfahl Kindern und Menschen mit schwachen Nerven, bei diesen Szenen einfach auf den Dirigent zu schauen. An verschiedenen Stellen der Filme wurde der Ton angehalten und die Stadtkapelle übernahm die Hintergrundmusik. Sie spielten so perfekt, dass man ohne hinsehen keinen Unterschied zum Originalton feststellen konnte.

Langer Applaus im Stehen für die Stadtkapelle Memmingen

Eine herrliche Stimme hatte Sängerin Isabell Wengler. Inzwischen war es etwas dunkler geworden. Das Publikum war von dem wunderbaren Darbietungen bei diesem Ambiente hoch begeistert. Man sah massenhaft Handydisplays beim Filmen aufleuchten. Endlich konnte man auch etwas auf der großen Leinwand erkennen. Als das Konzert zu Ende ging, war die Temperatur immer noch 23 Grad. Die Leute blieben zuerst noch sitzen, es hatte den Anschein, dass sie gerne noch einige Zeit weiter diesen herrlichen Abend hätten genießen wollen. Als sie aber realisierten, dass wirklich Schluss war, spendeten sie stehend, lange anhaltenden Applaus.