Die Wallenstein-Festspiele in Memmingen kommen ins Kino

Thomas Pfaus gestaltet eine Dokumentation über die Wallenstein-Festspiele in Memmingen. Was die Idee dahinter ist und wann der Streifen fertig sein soll.

25.04.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Es geht um Geschichte, um Engagement und große Leistungen – damals wie heute: Thomas Pfaus ist derzeit dabei, einen Wallenstein-Film zu entwerfen, der im nächsten Jahr in die Kinos kommen soll. Woher die Idee für den Streifen kommt und was dahinter steckt, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Idee für Wallenstein-Film entsteht während der Pandemie

Thomas Pfaus ist eigentlich ausgebildeter Rettungsassistent. „Mit der Filmerei habe ich vor gut 25 Jahren begonnen; im Jahr 2016 bin ich beruflich dann komplett dazu übergegangen“, erzählt er. Der gebürtige Memminger, der jetzt in Buxheim wohnt, trat mit seiner Familie –also seiner Frau und drei Kindern – im Jahr 2015 in den Fischertagsverein ein. „Also noch vor dem letzten Wallenstein“, zeigt er auf.

Er übernahm Verantwortung, hat unter anderem den Fischertags-Film gedreht. Während der Corona-Pandemie sei dann die Überlegung aufgekommen, was man machen könnte, um trotz der vielen Ausfälle, darunter auch die Aktionen des Fischertagsvereins, motiviert und voller Freude und Engagement zu bleiben. Die Idee für einen Wallenstein-Film war geboren.

Viel Herzblut beim Fischertagsverein

„Warum nicht eine Dokumentation in Angriff nehmen? Es steckt so viel dahinter, vor allem so viel Herzblut vom Verein in der Ausrichtung der Wallenstein-Festspiele“, sagt Pfaus. Im ersten Halbjahr 2021 startete der 46-Jährige mit einer Konzeption für die Dokumentation. „Es ist einfach sehr interessant, aber ich habe es auch ein bisschen unterschätzt“, sagt er und erklärt: „Die Aufarbeitung ist gar nicht so einfach.“ Er habe kein klassisches Drehbuch, sondern ziehe von Zeitzeuge zu Zeitzeuge.

Der "Vater der Wallenstein-Festspiele": Hermann Pfeifer

Die Wallenstein-Spiele gehen auf die Initiative von Hermann Pfeifer zurück. In den ersten Film-Sequenzen ist viel Lob für Ideen und Umsetzung zu hören. „Hermann Pfeifer wollte Leute zusammenbringen. Das ist das Hauptelement und dazu gab es eine unheimlich große Anstrengung“, so Pfaus.

Thomas Pfaus dreht und gestaltet die Dokumentation. Bild: Alwin Zwibel

Socken, Werkzeuge, ja sogar die Brille: Alles soll bei den Wallenstein-Spielen detailgetreu dargestellt sein. Der 46-Jährige macht zwei Elemente aus: „Der Stolz spielt eine immense Rolle. Auf der einen Seite wurde Wallenstein auf die Beine gestellt und wird auch fortgesetzt – mit dieser Detailverliebtheit. Es gibt eine hohe Selbstidentifikation in einem solch großen Verein.“

Das ist Ziel des Kinofilms

Auch das soll der Film zeigen. Die ersten Zeitzeugen sind dafür befragt, jetzt kommen noch gut 10 bis 20 Personen hinzu, die vor der Kamera ihre Erlebnisse und Eindrücke erzählen. Zeitgemäße Aufnahmen müssen auch noch gedreht werden. Dafür nutzt Thomas Pfaus die geplanten Wallenstein-Spiele vom 24. bis 31. Juli. Großes Ziel ist, die Dokumentation im Frühjahr 2023 ins Kino zubringen.

Idee der Wallenstein-Festspiele: Menschen zusammenbringen

Thomas Pfaus lacht im Gespräch leicht auf und sagt: „Früher hätte ich mir das gar nicht vorstellen können. Als junger Mann konnte ich mich mit dem Thema gar nicht so identifizieren.“ Was sich geändert hat? Thomas Pfaus habe verstanden: „Bei Wallenstein geht es darum, Menschen zusammenzubringen. Früher wie heute. Das ist wichtig.“

