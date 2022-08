Die Wallfahrtskirche in Maria Steinbach wird saniert

Der Turm und die Westfassade der Wallfahrtskirche in Maria Steinbach müssen renoviert werden. Das kostet. Die Hoffnung liegt auf Spendern und Unterstützern.

Prächtig und imposant erhebt sich die Pfarr- und Wallfahrtskirche auf der steil abfallenden Hügelnase in Maria Steinbach und ihr 57 Meter hoher Kuppelturm grüßt die Besucher schon aus weiter Ferne. Nun ist die gewohnte Silhouette in ein kunstvolles Gerüst gepackt, denn Turm und Westfassade müssen saniert werden.

Rund 355.000 Euro Gesamtkosten sind dafür veranschlagt. „Die Diözese übernimmt 210.000 Euro und die kleine Gemeinde Maria Steinbach muss als Eigentümerin der berühmten Kirche mindestens 145.000 Euro aus Rücklagen und Spenden selbst aufbringen“, sagt Wallfahrtsseelsorger Hubert Veeser. Dazu kommen noch zusätzliche Kosten für die Außenanlagen mit Neugestaltung des maroden Kirchhofbelags. Der Pfarrer ist dennoch zuversichtlich, was die Finanzierung angeht, denn er „hofft auf die Spendenfreudigkeit von Wallfahrern, Pilgern, Kunstliebhabern und Touristen“.

Wallfahrtskirche in Maria Steinbach: Handwerker agieren in luftiger Höhe

Vom Kirchhof aus verfolgt der Salvatorianer-Pater, wie die Handwerker schwindelfrei in luftiger Höhe agieren. „Ich reiße mich nicht unbedingt darum, mit dem Aufzug da hinauf zu fahren“, meint Veeser.

Kein Problem mit der Höhe haben indes die Glaser, die bereits emsig hoch oben an den Fenstern zugange sind und die defekten Bleiverglasungen austauschen. Witterungseinflüsse haben im Laufe der Jahre auch starke Spuren an den Blechbrüstungen hinterlassen, der Putz bricht an vielen Stellen ab und es droht Wasser in die Wand einzudringen.

Schalllochläden müssen ausgetauscht werden

Auch die Schalllochläden müssen renoviert und teilweise ausgetauscht werden sowie die vier Zifferblätter der Turmuhr mit ihren goldfarbenen Ziffern und Zeigern. Dazu kommen in den nächsten Wochen (Kirchen-) Maler, Zimmerer, Steinmetze, Spengler, Verputzer und Stuckateure zum Einsatz. Bis November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Mit der Kirchengeschichte gut vertraut

Obwohl Pater Hubert Veeser erst seit Juni in Maria Steinbach wirkt (wir berichteten), ist er bereits gut vertraut mit der Kirchengeschichte und erzählt, dass die letzte Fassadenrenovierung 1989 stattfand und dass der Kirchturm ursprünglich ein ganzes Stockwerk höher gewesen sei und in einer schlanken Spitze endete. Durch einen Blitzschlag im Jahre 1764, bald nach der Erbauung, brannte dieser Teil aus und auf den verkürzten Turm wurde dann eine Kuppel aufgesetzt, die eigentlich dem ganzen Baustil nicht entspricht.

Das stört die Gruppe von Radfahrern nicht, die an diesem heißen Sommertag im Kirchhof rastet und staunend an der Westfassade hochblickt, die sich schwungvoll zweimal wuchtig in muscheliger Form über dem gewaltigen Hauptportal herauswölbt. Obwohl Westfassade und Turm derzeit in Christo-Manier verhüllt sind, habe sich die Fahrt von Biberach her „für den Blick in das gigantische Innere der Kirche mehr als gelohnt“.

