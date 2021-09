Die Gaststätte am Schrannenplatz hat nicht nur illustre Gäste, sondern auch die Jahrhunderte kommen und gehen sehen. Und manche Spur davongetragen.

13.09.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Manchmal wünscht man sich, alte Gemäuer könnten von ihrer bewegten Vergangenheit berichten: Von all den Feldherren und Königen, die sie miterlebt haben. Und vom Kanonendonner, der die Mauern erzittern ließ. In der Serie „Türme, Tore, Stadtgeschichte“ stellen wir historische Bauten in Memmingen vor. Diesmal geht es um den Goldenen Löwen.