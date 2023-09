Dieb hilft der Polizei in Memmingen, ihn zu finden

Das hatte ein junger Dieb in Memmingen wohl anders geplant: Bei einem seiner Einbrüche in Autos vergaß einen wertvollen Hinweis auf die eigene Adresse.

18.09.2023 | Stand: 13:14 Uhr

Am Sonntag hat die Polizei Memmingen einen Dieb fassen können, der selbst Hinweise am Tatort hinterlassen hatte. Wie die Polizei berichtet, durchsuchte der 20-Jährige am Sonntagmorgen gezielt Autos, die nicht abgeschlossen waren. Zunächst stahl er eine Handtasche und eine grüne Jacke, die er sogleich überzog. Etwa eine Stunde später beobachtet ein Zeuge, wie er in einem anderen Auto saß und das Fahrzeug durchwühlte.

20-Jähriger durchwühlt unverschlossene Autos in Memmingen

Dabei konnte er Bargeld erbeuten. Allerdings vergaß er dort die zuvor gestohlene Handtasche und seinen Wohnungsschlüssel. Anhand des Schlüsselanhängers gelang es den Einsatzkräften der Polizei, seine Adresse herauszufinden. Jetzt erwarten den Dieb Strafanzeigen wegen der Diebstähle aus den Autos. Die Polizei Memmingen bittet alle, aus deren Autos ebenfalls etwas gestohlen wurde, sich unter 08331/100-0 zu melden.

Alle Polizeimeldungen aus Memmingen lesen Sie immer hier.