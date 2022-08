Diebstahl am "helllichten Tag": Kein zweiter Versuch mit Liegestühlen in Memminger Park

Positive Resonanz gab es für Liegestühle, die im Memminger Zollergarten aufgestellt worden waren. Warum damit nach wenigen Tagen Schluss war.

23.08.2022 | Stand: 15:35 Uhr

„Manchmal könnte man an der Menschheit verzweifeln“, sagt die Memminger Stadtführerin und CSU-Stadträtin Sabine Rogg. Der Grund dafür: Im Memminger Zollergarten hatte sie vor Kurzem vier Liegestühle aufgestellt. Darin sollte es sich jeder und jede bequem machen, für einen Moment ausspannen und die Sonne genießen können. Doch schon nach ein paar Tagen wurden die Stühle gestohlen.

Blick in die Geschichte von Memmingen lieferte die Inspiration

Die Idee für die Liegestühle kam Rogg, als sie sich mit der Geschichte des kleinen Parks befasste und las, dass dort früher für flanierende Bürgerinnen und Bürger solche Sitzgelegenheiten bereitstanden. Das gefiel der Stadtführerin so gut, dass sie vier Stühle besorgte, eigenhändig zusammenschraubte und aufstellte. Versehen waren sie mit einem Aufkleber „Gestiftet von der CSU-Stadtratsfraktion“ und jeden Spätnachmittag verstaute Rogg sie für die Nacht im nahen Einlass. „Die Stühle kamen unheimlich gut an“, sagt die Stadträtin. Sie erinnert sich an das Gespräch mit einer älteren Dame: „Sie hat mir erzählt, dass sie zuhause keinen Balkon und keinen Garten hat und dass es ihr richtig guttut, hier ein bisschen zu sitzen.“ Auch andere machten es sich in der Mittagspause hier gemütlich – setzten sich für einen „kleinen Ratsch“ zusammen.

Liegestühle wurden nachmittags aus dem Zollergarten gestohlen

Ganze sieben Tage ging das gut, am 8. August waren die Sitzmöbel dann verschwunden. Was geschehen war, erfuhr Rogg nun von einer Frau, die mit ihrem Hund unterwegs war und das Ganze beobachtet hatte. Sie berichtete Rogg, dass ein älterer Herr mit Rad vorbeigekommen sei, die Stühle aufgeladen habe und davongefahren sei. Dass sich die Beobachterin dabei nichts dachte, kann Rogg verstehen: „Ich hätte auch nicht geglaubt, dass jemand das am helllichten Nachmittag macht.“

Stadträtin Sabine Rogg macht ihrem Frust bei Facebook Luft

Ihrem Frust hatte Rogg mit einem Facebook-Post Luft gemacht. Nur einen Stuhl hat sie wiedergefunden: entsorgt in der Nähe, mit abgezogenem Aufkleber und kaputter Strebe: „Der muss runtergefallen sein.“ Zwei Stühle hat Rogg noch in Reserve, doch aufstellen wird sie diese wohl nicht: „Das hat ja keinen Sinn. Aber einen Versuch war es wert.“

