Diese Fahrgeschäfte gibt's beim Jahrmarkt in Memmingen 2022

Fahrgeschäfte beim Memminger Jahrmarkt 2022: Für den Vergnügungsmarkt sowie den Krämermarkt erteilt die Stadt 172 Zusagen für Schausteller und Warenhändler.

12.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Hochbetrieb mit zahlreichen Vergnügungen beim Jahrmarkt in Memmingen vom 8. bis 16. Oktober 2022 im Bereich St.-Josefs-Kirchplatz, Königsgraben, Kaisergraben, Westertorplatz und Schweizerberg herrschen.

Der Krämermarkt kommt vom 11. bis 13. Oktober hinzu und zieht sich vom Roßmarkt/Weinmarkt über die Maximilianstraße bis zum Hallhof hin. Das teilt die Stadt Memmingen mit. Für einen Standplatz auf dem Jahrmarkt 2022 haben sich rund 420 Betriebe beworben, von denen für den Vergnügungspark und den Krämermarkt insgesamt 172 Zusagen erteilt werden konnten.

Fahrgeschäfte beim Jahrmarkt in Memmingen 2022

Der Memminger Jahrmarkt wird am Samstag, 8. Oktober, um 11 Uhr auf dem Westertorplatz eröffnet. Es spielt die Musikkapelle Amendingen, das Standkonzert beginnt gegen 10.15 Uhr.

81 Schaustellerbetriebe sorgen in diesem Jahr für Unterhaltung, Spielmöglichkeiten und kulinarische Genüsse auf dem Jahrmarkt, so die Stadt. Bei der Auswahl der Fahrgeschäfte sei ein großes Augenmerk auf die Familienfreundlichkeit gelegt worden.

An Fahrgeschäften beim Memminger Jahrmarkt sind 2022 mit dabei:

Westertorplatz:

„Top Spin No 1“ – Fahrgeschäft kopfüber mit eingebauten Wasser-Springfontänen

„Parkour“ - Rund- und Hochfahrgeschäft, ein rasantes Auf und Ab, mit frei schwingenden Beinen

Klassiker wie Schiffsschaukel, Kettenflieger, Kinderkarussell, Texas-Reitsalon, Dumbo-Kinderflieger, Mini-Mobil und Safari-Trip sind auch in diesem Jahr wieder auf dem Westertorplatz zu finden.

Königsgraben

„Fahr zur Hölle – Geisterbahn

„Hupferl“ – das bayerische Gaudikarussell

St.-Josefs-Kirchplatz

„Alpenrausch“ – boarisch, zünftig und lustig auf drei Ebenen.

„Münch‘s Wilde Maus“ – Familienachterbahn

„Musik Express“ – der Klassiker für Jung und Alt

Kaisergraben

„Autoscooter“

Schweizerberg

„Kindermärchenkarussell“

Hinzu kommen Schießbuden, Spiel- und Wurfbuden sowie Imbissstände.

Zum Krämermarkt werden 90 Fieranten ihr Warenangebot präsentieren – täglich von 9 bis 20 Uhr. Beim Hallhof, der Maximilianstraße sowie beim Roßmarkt/Weinmarkt stehen jeweils etwa 30 Händler zur Verfügung.

Ein verkaufsoffener Sonntag ist für den 9. Oktober in der Memminger Innenstadt geplant. Die Einzelhandelsgeschäfte können in der Zeit von 13 bis 18 Uhr ihre Türen öffnen und ihre Waren anbieten.

Am verkaufsoffenen Sonntag wird auch heuer ein „Park- and Ride-Verkehr“ eingerichtet, teilt die Stadt Memmingen mit. Von den Parkplätzen der Firma Metzeler an der Donaustraße und der Firma Magnet-Schultz an der Allgäuer Straße bringen Busse die Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt.