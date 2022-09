Diese Gemeinschaftsausstellung widmet sich in Memmingen Realität und Illusion

Lydia Weiß und Manuela Bilgram zeigen in einer Gemeinschaftsausstellung Malerei und Skulpturen im Antoniersaal. Das müssen Interessierte wissen.

05.09.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Unter dem Motto „Realität und Illusion“ stellen Lydia Weiß und Manuela Bilgram gemeinsam im Antonierhaus aus. Sie zeigen von Donnerstag, 8. September, bis Sonntag, 11. September, jeweils von 11 bis 18 Uhr Malerei und Skulpturen. Eröffnet wird die Ausstellung am Mittwoch, 7. September, um 19 Uhr.

Zusammenspiel von zwei Ausdrucksformen

Die Gemeinschaftsausstellung mit Malerei von Lydia Weiß und Skulpturen von Manuela Bilgram zeigt das Zusammenspiel der beiden Ausdrucksformen. Für Lydia Weiß bedeutet Malen nach eigener Aussage das Eintauchen in Farben und Formen, um bildnerische Gedanken und Ideen umzusetzen. Sie bevorzugt die experimentelle und informelle Acrylmalerei mit Pigmenten, Tusche, Kreide und Kohle genauso, wie das traditionelle Aquarell. Oft verwirft sie das Entstandene wieder und überarbeitet es neu, bis in vielen Schichten ein neues Ergebnis entsteht.

Modellierte Köpfe aus Ton verschmelzen mit Holz

Manuela Bilgram, die Publikumspreisträgerin der Ausstellung „Frauen im Schloss“ in Bad Grönenbach, zeigt einen Querschnitt ihrer Arbeiten mit den Materialien Ton-Schwemmholz und Ton-Rebstock. Darin lässt sie ihre modellierten Köpfe aus gebranntem Ton mit den Holzfragmenten verschmelzen.

Manuela Bilgram zeigt unter anderem ihre Figur „Kala“. Bild: Manuela Bilgram

Um ihren Figuren Ausdrucksstärke und Lebendigkeit zu verleihen, bearbeitet Bilgram sie in mehreren Schichten in Mischtechnik und teils mit Blattgold. Ihre so entstandenen Skulpturen spiegeln Gesichter aus verschiedenen Kultur- und Gesellschaftskreisen wieder.

