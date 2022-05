Diesel-Preisexplosion: Speditionen und Bus-Unternehmen kämpfen nicht nur mit teurem Sprit

Wie überstehen Speditionen und Bus-Unternehmen den Preisanstieg beim Diesel? Das haben wir Memminger Unternehmen gefragt. Doch sie haben noch weitere Probleme.

31.05.2022 | Stand: 05:40 Uhr

Warum die Waren im Supermarktregal teurer sind als noch vor einigen Monaten, liegt nicht nur daran, dass die Produktion durch gestiegene Energiekosten teurer geworden ist. Einer der Gründe ist auch auf der Straße und dem Meer zu finden – und macht auch heimischen Speditionen zu schaffen. Ahmet Sari weiß das. Er leitet die Abteilung Import der Memminger Spedition Epple und nennt Zahlen: Von Januar bis einschließlich April dieses Jahres hat sein Unternehmen 45 Prozent mehr für Diesel bezahlen müssen als im gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr – ausgelöst vor allem durch den Krieg in der Ukraine. Für ein mittelständisches Unternehmen wie Epple mit 20 Mitarbeitern nicht gerade wenig. Preisschwankungen beim Treibstoff seien normal. „Aber so krass war es noch nie.“

"Sonst wird man ruiniert"

Das Gesamtergebnis bei Epple sei in den ersten vier Monaten dennoch – trotz der Diesel- und allgemeinen Kostensituation – zufriedenstellend. Denn komplett allein schultern müssen Speditionen die Mehrkosten nicht. „Sonst wird man ruiniert.“ Mit vielen Unternehmen etwa, die oft Waren per Spedition verschicken müssen, gebe es längerfristige Verträge. Darin enthalten ist ein Instrument, das in der Branche Diesel-Floater genannt wird. Floater heißt auf Deutsch: Schwimmer, womit bildlich eine Art Pegel-Anzeiger gemeint ist, der zeigt, wie hoch gerade der Dieselpreis ist. Damit wird geregelt, dass zwar der Transport der Fracht für den Kunden einen festen Preis hat, der Anteil für den Treibstoff allerdings variieren kann. Bei Epple wird der monatlich angepasst, meist am Ende eines Monats für den kommenden. Explodiert also zu Monatsbeginn der Dieselpreis, müssen Epples Kunden mit längerfristigem Vertrag dennoch nur den Dieselpreis zahlen, der kurz zuvor vereinbart worden ist. Erst wieder am Monatsende kann die Spedition ihn erneut anpassen, die Preissteigerung also weitergeben. Die Mehrkosten, die bis dahin entstehen, muss die Spedition allein tragen.

Anders sei es bei Kunden, die recht kurzfristig Waren verschicken wollen. Hier gelte der aktuelle Diesel-Tagespreis. Wobei sein Unternehmen die Preissteigerungen etwa beim Diesel nie eins zu eins an die Kunden weitergebe. Das mache aber kein Speditionsunternehmen, das er kenne.

Bei allen Kunden stoße es auf große Akzeptanz, dass Speditionen ihre Preise an die Situation anpassen müssen, sagt Ahmet Sari.

Preisexplosion bei Containern

Nicht nur der Krieg macht der Branche zu schaffen. Auch Corona sorgt noch für Probleme. Und zwar mit etwas, das Ahmet Sari in seinen 30 Jahren bei einer Spedition noch nicht erlebt hat: Früher kostete es etwa 850 Euro, einen 40-Fuß-Container per Schiff von Shanghai nach Hamburg bringen zu lassen. Im Juli und August 2021 dann eine Preisexplosion auf 15.000 Euro pro Container. Als Auslöser nennt der Experte vor allem die Container-Knappheit: Durch Corona-Lockdowns zum Beispiel seien Container in den Häfen der Welt liegen geblieben, nicht be- und nicht entladen worden. Noch heute koste ein Container auf dieser Route bis zu 10.000 Euro.

Viele Unternehmen seien dennoch darauf angewiesen, diesen Transportweg zu nutzen. Beispielsweise solche, die Rohstoffe aus China für ihre Produktion in Deutschland benötigen. Ihnen bleibe also nichts anderes übrig, als die Mehrkosten zu zahlen. Allerdings verschärfe die Situation den Wettbewerb innerhalb der Branche, was auch Beziehungen zu langjährigen Kunden beeinträchtigt.

Jürgen Haffelder, Geschäftsführer von Angele Reisen in Memmingen

Schwierige Zeiten in der Bus-Branche

Mehr Geld für Kraftstoff, gesunkene Fahrgastzahlen, 9-Euro-Ticket: Wie das ÖPNV-Unternehmen Angele Reisen aus Memmingen mit der Situation umgeht.

150.000 Liter Diesel benötigt das Memminger Bus-Unternehmen Angele Reisen im Jahr für seine zehn Busse. Sollte der Dieselpreis ungefähr auf dem aktuellen Niveau bleiben, müsse er in diesem Jahr etwa 75.000 Euro mehr bezahlen als ursprünglich kalkuliert, sagt Geschäftsführer Jürgen Haffelder. Hauptaufgaben von Angele Reisen sind der Linienbusverkehr in Memmingen und der Schülerverkehr.

30 Prozent weniger Fahrgäste

Leicht sind die Zeiten in der Bus-Branche derzeit nicht – schon ohne die Diesel-Verteuerung sind sie anspruchsvoll. So hat etwa Corona noch Auswirkungen auf Betriebe des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV). Auch auf Angele Reisen. Denn seit Ausbruch der Pandemie ist die Zahl der Fahrgäste gesunken. Noch immer sei sie 30 Prozent geringer als zu Zeiten vor Corona, sagt Haffelder. Das mache im Jahr einen Umsatzeinbruch von 150.000 Euro aus.

Und als seien die gesunkenen Fahrgastzahlen nicht Problem genug für solche Unternehmen, muss die Branche auf ein Mittel zurückgreifen, das es zumindest nicht leichter macht, mehr Fahrgäste zu gewinnen: Die Preise für die Fahrkarten müssen angehoben werden, um Preissteigerungen etwa beim Diesel ein wenig aufzufangen. Auch Jürgen Haffelder bleibt nichts anderes übrig. Um fünf Prozent sollen die Preise demnächst angehoben werden, das hat er bei der Stadt beantragt. Andere Unternehmen des ÖPNV hätten bereits ihre Tarife angepasst. So sei der Verkehrsverbund Mittelschwaben um 6,5 Prozent teurer geworden.

Bis zu 40.000 Euro Verlust

Doch als Unternehmen, das im Auftrag einer Stadt, in diesem Fall von Memmingen, arbeitet, erhält Angele Reisen – wie auch andere ÖPNV-Unternehmen – finanzielle Hilfe vom Staat. Der Freistaat habe Mitte Mai beschlossen, für Bayern insgesamt zehn Millionen Euro Hilfe zu zahlen wegen der gestiegenen Treibstoffkosten. Haffelder schätzt, dass sein Unternehmen davon etwa 20.000 Euro bekommen könnte. Außerdem erhalten Betriebe des ÖPNV wegen der weggebrochenen Fahrgastzahlen ebenfalls finanzielle Hilfe. Die sollte eigentlich im Sommer ausgezahlt werden, wegen der angespannten Lage gebe es das Geld nun etwas früher, hofft Haffelder.

Und dennoch: Auf 20.000 bis 40.000 Euro allein durch die Diesel-Preisexplosion werde sein Unternehmen mit 14 Mitarbeitern dieses Jahr sitzen bleiben, diese Kosten müsse es selbst übernehmen.

Doch noch etwas macht Haffelder Sorgen: das 9-Euro-Ticket. Er hofft, dass er dafür nicht in Vorleistung gehen muss. Um die 100.000 Euro Einnahme-Verlust wird sein Unternehmen dadurch haben, schätzt der Geschäftsführer. Das soll zwar zu 100 Prozent vom Staat übernommen werden. Doch wann das Geld ausgezahlt werden wird, sei noch nicht ganz klar. Das 9-Euro-Ticket ist im Zuge des Ukraine-Krieges bundesweit für Juni bis einschließlich August eingeführt worden, damit die Menschen günstig mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können und so von der Preisexplosion bei Benzin und Diesel entlastet werden. (Lesen Sie auch: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum 9-Euro-Ticket im Allgäu)

Steigende Energiepreise durch Klimawandel und Krieg, wegbrechende Fahrgastzahlen: Um die Situation bewältigen zu können, müsse mittel- bis langfristig ein System entwickelt werden, das es ermögliche, überhaupt noch einen öffentlichen Personen-Nahverkehr in Deutschland anbieten zu können. Denn die meisten Unternehmen dieser Branche könnten das wirtschaftlich allein nicht leisten. Also seien Zuschüsse vom Staat unausweichlich. Außerdem sei es wichtig, den ÖPNV so zu entwickeln, dass mehr Fahrgäste einsteigen.

E-Busse - bei steigenden Strompreise auch ein Problem

Was im Pkw-Bereich immer mehr zur Normalität wird, soll es verstärkt auch im Bus-Vertrieb geben: In den nächsten zehn bis 15 Jahren werden alle ÖPNV-Betriebe der Region Stück für Stück auf Elektrobusse umgestellt. Das spart Treibstoff. Doch mit Blick auf die steigenden Strompreise müsse vermutlich auch dabei der Staat unterstützen, sagt Jürgen Haffelder.