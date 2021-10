Christoph Engelhard (Mitte) zeigt das neue Werk in die Kamera. Bei der „Taufe“, also der Präsentation, sind Oberbürgermeister Manfred Schilder (rechts) und Verleger Fritz Pustet dabei. Sie wurden von der Bibliotheksleiterin Anke Limprecht in den Räumlichkeiten begrüßt, die betont, dass solche kleinen, handlichen und verständlichen Bücher sehr gefragt sind. Denys Melnykov, Lehrer an der städtischen Musikschule, begleitete den Abend musikalisch, nahm mit der Gitarre unterschiedliche Epochen – und damit ebenso Zeitgeschichte – auf.