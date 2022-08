Seniorin klaut Getränk aus Supermarkt - aus Ungeduld

Weil sie nicht an der Kasse warten wollte, versuchte eine Frau in Dirlewang (Unterallgäu) eine Flasche aus einem Laden zu klauen. Doch sie wird ertappt.

03.08.2022 | Stand: 13:37 Uhr

Am Dienstagmittag hat eine Frau in Dirlewang versucht, eine Flasche aus einem Laden zu klauen.

Nach Polizeiangaben hatte die Mitachtzigerin bei ihrem vorausgehenden Einkauf vergessen, ein Getränk mitzunehmen.

Diebin in Dirlewang (Unterallgäu) vergisst, Getränk zu kaufen und klaut dieses

Daher ging sie zurück in das Geschäft, nahm eine Flasche aus dem Regal und versteckte diese bei sich. Sie verließ das Geschäft, ohne zu zahlen, wurde jedoch ertappt. Als Grund gab sie an, dass sie nicht nochmals an der Kasse warten wollte.

Mehr Nachrichten aus dem Unterallgäu lesen Sie hier.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".

Lesen Sie auch