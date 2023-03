Wie Schüler mit einem Wattestäbchen Leben retten

Menschen mit Blutkrebs sind häufig auf Stammzellen von fremden Personen angewiesen. Die Suche nach Spendern ist schwierig. Wie eine Schulaktion helfen soll.

22.03.2023 | Stand: 18:01 Uhr

In einem Klassenzimmer im Bernhard-Strigel-Gymnasium sitzen Schülerinnen und Schüler der Oberstufe in Grüppchen zusammen und reden lebhaft durcheinander. Gleichzeitig fahren sie sich mit langen Wattestäbchen im Mund herum. Was im ersten Moment ulkig aussieht, kann vielleicht später jemandem das Leben retten. Die Jugendlichen registrieren sich im Rahmen der Aktion 54life als Stammzellenspender für Blutkrebspatienten.

