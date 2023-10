Dorn-Kongress lockt Tausende Besucher nach Memmingen

In der Memminger Stadthalle dreht sich alles um die Dorn-Methode. Warum der Sohn des verstorbenen Erfinders nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten wollte.

22.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Der nunmehr 15. Dorn-Kongress, der heuer zum zehnten Mal von Erhard Seiler organisiert wurde, hat Tausende Besucher in die Memminger Stadthalle gelockt. 13 verschiedene Vorträge rund um die Themen Gesundheit, Beweglichkeit und Schmerzfreiheit von Rücken und Gelenken wurden angeboten. 36 Workshops in vier verschiedenen Räumen brachten sowohl für Anfänger als auch Anwender und Experten neue Erkenntnisse über die Dorn-Methode.

Erfinder der Dorn-Methode stammt aus dem Unterallgäu

Der einstige Sägewerksbetreiber Dieter Dorn aus Lautrach hatte manuelle Anwendungen, mit sanften Bewegungen verschobene Wirbel zu korrigieren, entwickelt und sie jahrzehntelang angewandt. Bis aus der Schweiz und Österreich reisten die schmerzgeplagten Menschen an die Lautracher Ach, um sich von ihm behandeln zu lassen. Heute ist die Dorn-Methode auf allen Kontinenten der Erde verbreitet.

In Memmingen konnten sich die Besucher heuer sogar ihren Testosteronwert kostenlos bestimmen oder die Behandlungen probeweise praktisch demonstrieren lassen.

Alles begann mit einem Hexenschuss

Angefangen hatte alles, als der am 13. August 1938 geborene Dieter Dorn im Jahr 1978 sich bei einem „Hexenschuss“ von seinem Onkel Josef Müller helfen ließ: Höchst begeistert, wie schnell und einfach der „normale Landwirt“ ihm so effizient Linderung verschaffen konnte, ließ sich der Sägewerksbetreiber von ihm erklären, wie er das macht. Dieter Dorn half mit derselben Methode erst Verwandten und einer Nachbarin. Als sich seine Hilfe herumgesprochen hatte, kamen zu ihm immer mehr leidenden Menschen. Abends, nach getaner Sägearbeit, behandelte Dorn täglich bis zu 15 Hilfsbedürftige auf einem Sofa oder Stuhl in seiner heimischen Wohnküche. Seine Dienste stellte er dabei aber nie in Rechnung. Dorn, der 2011 verstarb, begnügte sich stets mit freiwilligen Spenden.

Sohn von Dieter Dorn ist heute Bürgermeister von Lautrach

Weil er als „Laie“ dennoch einige Probleme mit Gesundheits- und Finanzamt bekommen habe, wollte sein Sohn, Reinhard Dorn, nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten, wie dieser am Rande der Veranstaltung in Memmingen erklärte. Zudem sei es „nicht immer ganz so toll gewesen“, wenn fremde Leute ihn als kleinen Jungen beim Fernsehen gestört hätten. Heute ist er Bürgermeister von Lautrach. Er freute sich bei der Kongress-Eröffnung, dass die Veranstaltung nach der Corona-Pause wieder stattfinden konnte.

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher hob in seiner Ansprache hervor, dass mit der „praktikablen und niederschwelligen Methode aus der Region“ viel Gutes getan werden könne. Der Schirmherr des Dorn-Kongresses, Heilpraktiker Helmuth Koch, hatte 1988 von dem Erfinder die Dorn-Methode erlernt – ebenso wie Veranstalter Erhard Seiler.

