ECDC Memmingen: Harter Job für Daniel Huhn

Der Interimstrainer des Eishockey-Oberligisten muss am Freitag in Deggendorf weitere Ausfälle verkraften. Ob er Headcoach bleibt, steht noch nicht fest.

11.11.2022 | Stand: 16:41 Uhr

Womöglich ist es ganz gut, dass der ECDC Memmingen am Wochenende nur ein Spiel hat, und zwar am Freitag in Deggendorf. Denn der Eishockey-Oberligist aus der Maustadt kann derzeit nicht gerade mit einem üppig besetzten Kader antreten. Wann die beiden langzeitverletzten Schlüsselspieler Jaroslav Hafenrichter und Sergei Topol wieder in den Kader zurückkehren, steht nach Informationen unserer Redaktion noch nicht fest.

Nun hat sich auch noch Verteidiger Lion Stange im Training verletzt. Auch er droht mehrere Monate auszufallen. Aus privaten Gründen ist am Freitag zudem Petr Pohl verhindert, der zuletzt gegen Bad Tölz der Matchwinner war.

Nachfolger von Meija soll in Kürze unterschreiben

Dazu kommt: Die Indians haben sich auch vom lettischen Nationalspieler Gints Meija getrennt (unsere Redaktion berichtete). Er habe die hohen Erwartungen, die der Verein in ihn gesetzt hatte, aus mehreren Gründen nicht erfüllt, erklärte Sportlicher Leiter Sven Müller auf Anfrage unserer Redaktion. Der Lette, dessen Ersatz in Kürze bei den Indians unterschreiben soll, kehrt nach Angaben des ECDC in seine Heimat zurück.

Auf Anfrage unserer Redaktion nahm auch Daniel Huhn Stellung zur Trennung von Meija. Huhn sagte: „Es ist immer bitter, wenn es so weit kommt. Gints ist ein feiner Kerl. Aber der Druck für ihn war enorm groß. Gerade nach der Verletzung von Hafenrichter waren die Erwartungen sehr, sehr hoch. Dazu kam: Er ist eher ein Außenstürmer. Und wir brauchen dringend einen Center.“

Die ECDC-Verantwortlichen sind mit Huhn zufrieden

Der langjährige ECDC-Kapitän Huhn, der vor dieser Saison Co-Trainer des Oberligisten wurde, coacht derzeit den Tabellenachten. Nach der Trennung von Headcoach Björn Lidström überlegen die ECDC-Verantwortlichen nach Informationen unserer Redaktion derzeit, ob ein neuer Trainer verpflichtet werde oder ob Huhn fest und nicht nur übergangsweise das Kommando an der Memminger Bande übernehmen solle. Wie unsere Redaktion am Rande der Bande erfuhr, sind die Verantwortlichen mit der Entwicklung des Teams unter Huhn zufrieden.

Die Entscheidung, Björn Lidström zu entlassen, sei lange gereift. Er habe immer wieder Chancen bekommen, da die Vereinsspitze auf Besserung gehofft habe. Lidström habe es eigentlich auch nicht schlecht gemacht. Aber irgendwie habe es generell nicht mit ihm funktioniert. Und nach dem Spiel gegen Klostersee, das die Indians in letzter Sekunde noch gewannen, sah sich Müller gezwungen zu handeln. „Nachdem wir zuvor etwas besser geworden waren, ging es an diesem Abend wieder fünf Schritte zurück“, so Müller.

Am Freitagabend spielen die Indians in Deggendorf

Am Freitag treten die Indians ab 20 Uhr nun zum zweiten Mal in dieser Saison beim Tabellensechsten Deggendorf an. Ende Oktober verloren sie dort mit 0:4.

Die Lage beim ECDC: Der Spielplan führt die Rot-Weißen knapp drei Wochen nach dem jüngsten Aufeinandertreffen erneut nach Niederbayern. In der jüngsten Partie behielten die Hausherren die Oberhand, trotz einiger guter Memminger Chancen. Auch in der kommenden Begegnung sehen die Vorzeichen aus Indians-Sicht nicht gerade rosig aus, da mehrere wichtige Spieler am Freitag nicht auflaufen können.

Deggendorf muss auf Thomas Greilinger verzichten