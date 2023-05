ECDC Memmingen: Top-Goalie Marco Eisenhut bleibt

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen hat den Vertrag mit Torhüter Marco Eisenhut verlängert. Was Memmingens Sportlicher Leiter Sven Müller zum Kader-Update sagt.

18.05.2023 | Stand: 13:59 Uhr

Mit dem 28 Jahre alten Goalie Marco Eisenhut haben die Memminger Indians jetzt eine erste Stelle im Tor für die neue Spielzeit in der Eishockey-Oberliga besetzt. Der gebürtige Deggendorfer, der in den vergangenen Spielzeiten im Memminger Tor einen Großteil der Partien absolvierte, geht damit bereits in seine dritte Saison am Hühnerberg.

Marco Eisenhut kam im Sommer 2021 zum ECDC Memmingen

Die Indians setzen auf der Torhüter-Position also weiterhin auf die Dienste von Marco Eisenhut. Der Goalie mit der Rückennummer 31 bleibt den Maustädtern auch für ein drittes Jahr erhalten. Eisenhut kam im Sommer 2021 nach Memmingen und übernahm fortan die Stelle des Stammtorhüters bei den Rot-Weißen.

Eisenhut war ein wichtiger Teil des erfolgreichsten ECDC-Teams

Durch seine Leistungen war Eisenhut ein großer und wichtiger Teil der Überraschungsmannschaft, die es in seiner Premieren-Saison am Hühnerberg sogar bis ins Play-off-Finale schaffte.

Auch in der abgelaufenen Saison war der 1,78 Meter große Linksfänger ein Leistungsträger beim ECDC. Er kam in 32 Partien zum Einsatz, erreichte dabei einen Gegentorschnitt von 2,81 und war auch in den Play-offs die Stammkraft im Team von Trainer Daniel Huhn.

Memmingens Sportlicher Leiter: „Eisenhut ist ein sicherer Rückhalt“

Memmingens Sportlicher Leiter Sven Müller sagt: „Marco ist ein wichtiger Teil unseres Torhüter-Trios, mit welchem wir in die neue Saison gehen wollen. Er hat bereits bewiesen, dass er ein sehr sicherer Rückhalt für unsere Mannschaft sein kann. Daher freuen wir uns, dass wir weiter auf ihn zählen können.“