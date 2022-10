ECDC Memmingen verliert auch gegen Weiden

Dem 2:5 in Bad Tölz lassen die Memminger Indians zuhause ein 1:6 gegen die "Blue Devils" folgen. Warum das Spiel auf der Kippe stand.

02.10.2022 | Stand: 20:54 Uhr

„Die Party hat begonnen. Die Indians erwischen einen Traumstart in die neue Saison.“ So titelte unsere Redaktion im Oktober 2021. Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen war durch ein 5:0 bei den „Islanders“ in Lindau und einen 6:4-Heimsieg gegen den SC Riessersee in die neue Saison gestartet und gleich mal an die Tabellenspitze gestürmt.

In dieser Saison sieht es unter dem neuen Trainer Björn Lidström anders aus: Nach der 1:6 (0:3; 1:1; 0:2)-Heimniederlage gegen die „Blue Devils“ Weiden stehen die Indians fürs Erste in einer für sie relativ unbekannten Etage, nämlich im Tabellenkeller. Bereits am Freitagabend hatten sie ihr erstes Saisonspiel in Bad Tölz mit 2:5 verloren und mussten auch dabei einem 0:3-Rückstand nach dem ersten Drittel hinterherlaufen. In beiden Fällen konnten sie diesen nicht mehr aufholen.

Auch das Spiel der ECDC-Männer steht 45 Minuten lang auf der Kippe

Das Spiel gegen Weiden stand am frühen Sonntagabend zunächst einmal 45 Minuten lang auf der Kippe: Hunderte Zuschauer mussten im strömenden Regen vor der Eissporthalle warten. Der Grund: Bei einer vorsichtshalber durchgeführten Messung wurde – nach dem Spielabbruch bei den Damen am Samstagabend – zunächst erneut ein erhöhter Kohlenstoffmonoxid-Wert festgestellt.

Fachleute überprüften die erste Messung mehrfach. Auch Oberbürgermeister Manfred Schilder und Manfred Foit, der Leiter des Ordnungsamtes, kamen jetzt besorgt zur Halle. Gegen 17.45 Uhr wurde dann aber Entwarnung gegeben. Alle Verantwortlichen der Stadt und der Rettungsorganisationen waren sich nun sicher, dass die Partie ohne Bedenken stattfinden könne.

Mit einer halben Stunde Verzögerung legten die Memminger Indians im ersten Heimspiel der Saison vor 2208 Zuschauern los – und gerieten früh in Rückstand: In der siebten Minute ging der EV Weiden, der mit einem 5:0 gegen den EHC Klostersee in die Saison gestartet war, durch einen Überzahl-Treffer mit 1:0 in Führung. Vier Minuten später erhöhten die Gäste auf 2:0, nach weiteren drei Minuten sogar auf 3:0. Das war auch der Zwischenstand nach den ersten 20 Minuten.

Jaroslav Hafenrichter erzielt das 1:4 für Memmingen

Im zweiten Durchgang wurde es für die Indians, die auf Neuzugang Dominik Meisinger in der Verteidigung verzichten mussten, nicht besser: In der 25. Spielminute erzielten die Blue Devils ihren vierten Treffer. „Jaro“ Hafenrichter markierte kurz darauf das 1:4. Zu mehr als dem ersten Heim-Treffer in dieser Saison langte es allerdings nicht. Wieder stand es nach 40 Minuten, wie schon in Bad Tölz, 1:4 aus Memminger Sicht.

Im Schlussdurchgang hilft den Indians auch eine doppelte Überzahl nicht

Im Schlussabschnitt half den Memmingern rund um die 45. Spielminute auch eine kurzzeitige doppelte Überzahl nicht weiter. Der EV Weiden verteidigte seinen komfortablen Vorsprung. Und legte in der 49. Minute noch einen Treffer drauf, in der 59. einen weiteren. Es stand nun 1:6. Der Fehlstart des ECDC war perfekt. Die Bilanz der Memminger Indians nach dem ersten Wochenende der neuen Saison: null Punkte, 3:11 Tore. In dieser Spielzeit müssen sie also noch warten, bis die Party beginnen kann. Denn das bisher Gezeigte gibt noch keinen Anlass zum Feiern.

Weiter geht's für die Indians am Dienstag, 4. Oktober, ab 19.30 Uhr mit dem Spiel in Höchstadt.