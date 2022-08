ECDC Memmingen verpflichtet deutsche Nationalspielerin

Kim Bürge vom EV Lindau steht künftig für die Frauen der Indians aus Memmingen auf dem Eis.

09.08.2022 | Stand: 14:40 Uhr

Die 17-jährige Kim Bürge wird in der kommenden Bundesligasaison mit Förderlizenz vom EV Lindau zum Kader der Frauenmannschaft des ECDC Memmingen gehören. Sie stand schon in der zurückliegenden Spielzeit in verschiedenen Trainingseinheiten beim Vizemeister mit auf dem Eis und möchte nun den nächsten Schritt in Richtung Frauenbundesliga machen.

Neuzugang für Memmingen gehörte zum Aufgebot der U18 bei der WM in den USA

Die junge Lindauerin gehörte zum Aufgebot des DEB bei der U18 Weltmeisterschaft im Juni in den USA und war erst vor kurzem Teilnehmerin beim High-Performance Camp des Eishockey Weltverbandes IIHF im finnischen Vierumäki. „Meine Ziele für meine erste Saison in der Frauen-Bundesliga sind gut in das Team reinzuwachsen und möglichst viel Spielzeit zu bekommen. Außerdem möchte ich die Mannschaft mit meiner hohen Laufbereitschaft unterstützen“, erklärt Bürge. Sie wird mit der Trikotnummer 9 für die Indians auflaufen.