ECDC Memmingen zeigt sich verbessert - und muss brutalen Rückschlag hinnehmen

Der ECDC Memmingen hat am zweiten Oberliga-Wochenende den ersten Sieg gefeiert. Auch in Rosenheim spielt das Team stark - dann schlägt das Verletzungspech zu.

10.10.2022 | Stand: 16:57 Uhr

Nach dem misslungenen Saisonstart mit drei Niederlagen am Stück scheinen die Memminger Indians jetzt in die Spur gefunden zu haben: Zunächst gewann der amtierende Oberliga-Vizemeister mit 3:2 gegen Peiting. Zwei Tage später kämpfte der ECDC auch in Rosenheim hart – wurde dort für seine gute Leistung aber nicht belohnt und unterlag den „Starbulls“ mit 2:4. Nach fünf Spielen sind die Indians Elfter. Am kommenden Freitag gastiert dann der HC Landsberg am Hühnerberg.

Rosenheim geht in der dritten Minute in Führung

Im ersten Drittel machten die Maustädter ihre Sache richtig gut. Memmingen erarbeitete sich ein Chancenplus und war insgesamt die bessere Mannschaft. Doch die Starbulls gingen bereits in der dritten Minute in Führung. Manuel Strodel war in Überzahl der Torschütze für die Grün-Weißen. Den Indians gelang aber noch im ersten Drittel der Ausgleich. In einer Druckphase brachte Dominik Meisinger die Scheibe im Tor der Hausherren unter. Der ECDC war drauf und dran, sogar noch den Führungstreffer zu erzielen, aber es fehlte am nötigen Glück und Durchschlagsvermögen vor dem Rosenheimer Tor. In den zweiten zwanzig Minuten bot sich ein ähnliches Bild: Memmingen stand kompakt und war klar am Drücker, während sich die Starbulls schwertaten. Jedoch waren es die Hausherren, die in diesem Drittel den einzigen Treffer erzielten. Erneut Manuel Strodel sorgte in Überzahl für das 2:1, was dem Spielverlauf nicht ganz entsprach. Im letzten Drittel drängten die Memminger auf den Ausgleich, der auch fiel.

Memmingens Kapitän Meija gleicht zum 2:2 aus

Kapitän Gints Meija schloss nach toller Vorarbeit einen Alleingang zum 2:2 ab. Es war ein Spiel, das die Indianer durchaus hätten gewinnen können, doch die Grün-Weißen von der Mangfall gingen kurz vor Ende der regulären Spielzeit erneut in Führung. Mike Glemser versenkte zum 3:2. Der Empty-Net-Treffer für Rosenheim durch Tyler McNeely zum 4:2 war dann der Schlusspunkt in der Partie.

Jaroslav Hafenrichter fällt bei den Indians lange aus

Trotz der Niederlage boten die Maustädter nach Vereinsangaben ein gutes Spiel, auf dem sich aufbauen lasse. Am Montagnachmittag verbreiten die Indians dann folgende Nachricht: „Verletzungsschock: Hafenrichter fällt lange aus.“ Weiter heißt es in der Meldung: „Nach dem zuletzt gezeigten Aufschwung folgt sofort der nächste Rückschlag für das Team vom Hühnerberg. Die Rot-Weißen müssen mindestens drei Monate auf Jaroslav Hafenrichter verzichten.“ Der Leistungsträger des ECDC zog sich beim Auswärtsspiel in Rosenheim eine schwere Oberkörperverletzung zu und muss operiert werden.

Am kommenden Wochenende gibt’s für die Indians gleich zwei Derbys: Am Freitag gastiert ab 20 Uhr der HC Landsberg am Hühnerberg. Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Am Sonntag geht es für die Memminger dann an den Kobelhang zum EV Füssen.

Das Spiel des ECDC in Rosenheim im Stenogramm

Ergebnis: Starbulls Rosenheim – ECDC Memmingen 4:2 (1:1; 1:0; 2:1).

Tore: 1:0 (3.) Strodel (Oleksuk, Reiter; 5-4), 1:1 (17.) Meisinger (Pohl, Hafenrichter), 2:1 (36.) Strodel (Oleksuk, Reiter; 5-4), 2:2 (47.) Meija (Stange, Menner), 3:2 (58.) Glemser (Edfelder, McNeely), 4:2 (60.) McNeely (Tölzer; ENG).

Strafminuten: Rosenheim acht, Memmingen zwölf.

Kader ECDC Memmingen: Tor: Eisenhut (Meder) – Verteidigung: Svedlund, Kittel; Meisinger, Stange; Kasten, Schirrmacher; Menner – Angriff: Hafenrichter, Peter, Pohl; Topol, Meija, Pekr; Dopatka, Kryvorutskyy, Marsall; Pfalzer, Jiranek. (mit mfr und fl)