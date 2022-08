Edeka baut neuen Markt in der Woringer Straße in Memmingen

Der Edeka im Gewerbegebiet Süd von Memmingen wird voraussichtlich Mitte 2023 eröffnet. Doch einige Fragen sind noch offen.

20.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Der Supermarktriese Edeka baut einen neuen Markt in der Woringer Straße in Memmingen. Er soll im „zweiten Quartal 2023“ eröffnet werden. Mehr Informationen gibt es derzeit nicht von der Regionalgesellschaft Edeka Südbayern, die für das Projekt zuständig ist. „Wir bitten um Verständnis, dass wir Näheres grundsätzlich erst unmittelbar zur Eröffnung kommunizieren werden“, teilt die zuständige Pressestelle mit.

Ganz in der Nähe gibt es schon Aldi, Lidl, dm-Markt, Fristo, V-Markt und Netto

Deshalb bleiben zum Beispiel die Fragen unbeantwortet, wie groß der neue Markt werden soll oder warum Edeka gerade in der Woringer Straße baut, wo es in unmittelbarer Nähe Aldi, Lidl, einen dm-Markt, Norma und Fristo gibt – und nicht weit davon entfernt einen V-Markt und einen Netto. (Lesen Sie auch: Kentucky Fried Chicken kommt nach Memmingen)

Stattdessen heißt es in einer Mail ganz allgemein, „unser Ziel ist es, die Nahversorgung in urbanen sowie ländlichen Gebieten in Südbayern langfristig abzusichern. Aus diesem Grund freuen wir uns, dass wir in Memmingen mit einem modernen Edeka Markt mit unserem vielfältigen Vollsortiment die Einkaufskultur vor Ort bereichern werden.“ Mitgeteilt wird außerdem, dass man sich in der „aktuellen Bauphase“ im Zeitplan befinde.

