Frischzellenkur für Edith-Stein-Schule in Memmingen

Die 1964 gebaute Schule in Memmingen wird umfassend saniert. Das Großprojekt soll Ende 2024 fertig sein. Was bis dahin alles geplant ist und was das kostet.

01.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Sanierung und der Umbau der Edith-Stein-Schule in Memmingen haben begonnen. Die Schüler sind für die Dauer der Bauarbeiten in die alte Realschule an der Buxacher Straße umgezogen. Wir sprachen mit Memmingens Hochbauamtsleiterin Karin Kinzer über das Großprojekt.

