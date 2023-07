Schmotzmarsch als Weckruf für den Fischertag in Memmingen

24 ehemalige Fischerkönige kommen vor der Kinderfest- und Fischertagswoche zusammen. Dabei werden viele Erinnerungen wach.

17.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Seit 30 Jahren treffen sich die Alt-Fischerkönige am Freitag vor der Kinderfest- und Fischertagswoche zum gemeinsamen Stadtrundgang und anschließenden Hock im Weinhaus zum goldenen Löwen am Schrannenplatz. Dass mit dem Stabwechsel vom Begründer dieser Traditions-Veranstaltung, Edi Güttler (Fischerkönig 1992) an Manfred Wolters (Fischerkönig 2012) erst das 28. Treffen stattfand, liegt am corona-bedingten Ausfall 2020 und 2021.

Jedes Jahr beginnt das Treffen mit einer Stadtführung

Wie jedes Jahr begann das Treffen mit einer Stadtführung, die diesmal Sabine Rogg übernahm. Den wenigsten der 25 Fischerkönige dürfte bekannt gewesen sein, dass der Ausleger mit dem Schild der Großzunft ursprünglich das Gasthaus zum „Goldenen Rad“ an der Kalchstraße zierte. Der dortige Ausleger ist dort erst seit dem 18. Jahrhundert angebracht; das Gasthaus ist als solches aber schon zwei Jahrhunderte länger bekannt.

Vor dem Martinsturm mit der von Bernhard Strigel gemalten Uhr (die inzwischen so oft renoviert wurde, dass das Original keiner mehr kennt) erinnerte Rogg an die „mittelalterliche Geschlechtsumwandlung“ dieses Bildes. Aus dem mit größter Wahrscheinlichkeit dort abgebildeten letzten staufischen Stadtherrn Konradin machten die Memminger die „Heilige Hildegard“.

Die 783 verstorbene (schwäbische) Frau Karls des Großen gilt als Stifterin des Kemptener Klosters und genoss hohes Ansehen in der Bevölkerung. Die Familien von Herman und von Lupin, in der Memminger Geschichte nicht ohne Einfluss, beleuchtete Rogg angesichts des Hermansbaus und des Dienstsitzes von Friedrich von Lupin in der Herrenstraße, dem reichsstädtischen Kanzleigebäude.

Dank des Fischertagsvereins-Vorsitzenden für diese Tradition

Im „Löa“ am Schrannenplatz saßen dann alle Majestäten („mehr kasch’ z’Mengama gar it wera!“) zusammen. Fischertagsvereins-Vorsitzender Thorsten Burghart bedankte sich bei Edmund I., dem Wohltätigen, Edi Güttler, für die von ihm begründete Tradition. Der (noch) amtierende König Luca I., der Frische, Wassermann und Oberfischer Jürgen Kolb saßen mit in der Runde; Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher („noch nicht Stadtbachfischer“) nahm an der Stadtführung teil.

Memminger Trommlerbuben sorgen für Gänsehaut-Moment

Für die passende Einstimmung mit Gänsehaut-Moment sorgte die Gruppe der Memminger Trommlerbuben (in der Mehrzahl engagierte und begeisterte Mädchen), die der Gruppe vom Kalchtor bis zum Schrannenplatz musikalisches Geleit gaben. Der dabei erstmals in diesem Jahr auf Memmingens Straßen ertönende Schmotzmarsch darf als vorgezogener Weckruf für den Memminger Fischertag am 22. Juli gelten.