Es strömt noch immer Methangas an der Römerstraße in Memmingen aus, obwohl die einstige Hausmüllkippe nur bis Anfang der 1970er-Jahre betrieben wurde.

19.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die einstige Mülldeponie an der Römerstraße in Memmingen kommt offensichtlich (noch) nicht zur Ruhe. So tritt aus speziellen Lüftungsrohren – die bereits vor gut zehn Jahren in den Boden gesetzt wurden – immer noch Methangas aus, das bei der Zersetzung von organischen Abfällen entsteht. Das teilte die Umweltschutzverwaltung der Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion mit.