Ein 90-Jähriger sagt: „Das Tanzen ist gut für Kopf und Körper“

20.05.2022 | Stand: 16:12 Uhr

Fit wie ein Turnschuh, oder besser gesagt: so agil wie ein Tanzschuh ist Franz G. Humer, der jetzt seinen 90. Geburtstag gefeiert hat. Ein besonders Geschenk erhielt der erste Vorsitzende des Amateur-Tanzsport-Clubs (ATSC) Schwarz-Rot-Weiß Memmingen vom Bayerischen Landes-Sportverband. „Für seine langjährige hervorragende Tätigkeit im Sport wird Franz G. Humer die Verdienstnadel in Gold mit Brillanten und großem Kranz verliehen“, steht auf der Urkunde.

Andreas Kasten, in seiner Funktion als stellvertretender Vereinsvorsitzender, überreicht ihm diese an diesem Abend unter Beifall im VIP-Raum der Vereinsgaststätte des FC Memmingen. Tanz und Fußball – zwei recht unterschiedliche Welten, in denen der 90-Jährige seit Jahrzehnten zu Hause ist. Vor 51 Jahren gründete Humer in Memmingen den ersten Tanzsportklub im Regierungsbezirk Schwaben, zahlreichen weiteren Klubs in der Region leistete er Starthilfe.

Franz G. Humer leitet den Verein seit seiner Gründung 1971

Seit der Gründung im April 1971 leitet Humer die Geschicke des Vereins, der aktuell noch 24 Mitglieder zählt. „In unseren Anfängen, da waren es mehr als einhundert Mitglieder, inklusive der Jugend“, erzählt der rüstige Jubilar – und schon ist man mit Schwung mittendrin in der Vergangenheit eines aktiven Menschen, der sich seit vielen Jahren für den Tanzsport wie auch für den Fußball und die Gesellschaft starkmacht.

In Peuerbach in Oberösterreich erblickte der kleine Franz das Licht der Welt. Aufgewachsen in Wallern bei Wels, als ältestes von acht Kindern, stand er schon früh auf eigenen Beinen. Über einen Freund kam der halbwüchsige Franz nach der Schule in die Hotelbranche. „Das Hotel Greif war in der amerikanischen Besatzungszone – dabei lernte ich schnell das amerikanische Englisch“, wie Humer erzählt.

Im Jahr 1947 erhält Humer Karten für ein Tanzturnier

Nach dem Krieg, 1947, erhielt er durch einen glücklichen Umstand Zuschauerkarten für ein Tanzturnier. „Da war es um mich geschehen, so wollte ich auch tanzen können“, erinnert sich Humer. Nach dem Abzug der Alliierten wechselte er beruflich nach Salzburg. „Hier suchte ich mir dann einen Tanzklub. Der erste wies mich gleich ab, weil ich ja vorher nie eine Tanzschule besucht hatte. Auch die Partnerinnenwahl war anfangs keine leichte“, sagt er und lacht dabei spitzbübisch.

Schon kurze Zeit später fegte der junge Mann über die österreichischen Tanzparkette – egal, ob im Tango- oder Walzerschritt, im Slow-Foxtrott oder mit dem Quickstep. Später kamen dann die lateinamerikanischen Tänze wie Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble und Jive dazu.

1954 kehrte Humer Österreich den Rücken und ging nach Köln, wo er eine weitere berufliche Herausforderung in der Reisebranche annahm. In der Domstadt ging es natürlich auch mit dem Tanzen weiter. Auf einem Tanzturnier lernte er Margot kennen, die er 1963 heiratete. „Mein Bruder war ein sehr guter Tänzer, deswegen war ich auf dem Turnier als Zuschauerin mit dabei. Verlobt haben Franz und ich uns dann später auch bei einem Tanzturnier“, erzählt Margot Humer. Nicht nur in den siebten Himmel sind beide getanzt, auch ihre Leidenschaft für den Sport teilten beide viele Jahre lang.

In Memmingen leitet Humer bis zum Renteneintritt ein Reisebüro

„Margot musste mit mir mithalten, da ich schon in der B-Klasse war und sie Anfängerin – aber wir haben es gemeinsam hinbekommen. Später war ich dann auch als Wertungsrichter im In- und Ausland tätig“, berichtet der Ehemann. Ende der Sechzigerjahre wurde Humer auf eine Stellenanzeige in der Zeitschrift Fremdenverkehrswirtschaft aufmerksam, wo eine Stelle in Kempten ausgeschrieben war. Diese entpuppte sich dann aber als Leitung der Memminger Filiale des ehemaligen Reisebüros in der Kalchstraße beim „Gaul in der Wiege“, wo Humer bis zu seinem Renteneintritt tätig war.

„Ein wenig Überzeugungsarbeit musste er bei seiner Frau für den Umzug in die Maustadt mit seinen beiden kleinen Söhnen Christian und Rüdiger und der Tochter Birgit schon leisten“, wie Humer anmerkt. In Memmingen suchte der begeisterte Tänzer Gleichgesinnte, die er in der Tanzschule Wassermann fand. Diese hielt damals ihre Tanzstunden noch in den Hinterzimmern von Gaststätten ab. So begann die Geschichte des Tanzklubs, der in seinem Namen die Stadtfarben von Memmingen trägt.

Beim FC Memmingen ist Humer bis heute ehrenamtlich tätig

Seit 1907 besteht der Fußballclub (FCM) in Memmingen, wo sich Humer seit 40 Jahren bis heute ehrenamtlich in verschiedenen Funktionen engagiert. Neben seinem Engagement für den Sport konnte er als Reisefachmann und Experte für die USA zahlreiche Fahrten und Programme zusammenstellen, woran sich noch heute viele Memminger gerne erinnern. Zudem war er Gründungsmitglied der Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft, die sich um die amerikanische Partnerstadt Glendale bemüht.

„Du musst Dein Leben tanzen“, wie es der Philosoph Friedrich Nietzsche einmal ausdrückte. Franz G. Humer ist das beste Beispiel dafür, der selbst zu seinem hohen Alter sagt: „Das Tanzen ist gut für den Kopf und für den Körper. Es hat mich fit gehalten.“

Bei der Familie Humer selbst schwingt nur noch Sohn Christian aktiv das Tanzbein. Er betreibt im Großraum Memmingen mit seinem „Tanztaxi“ eine mobile Tanzschule.

Eine kleine Geschichte des Tanzsports

Historie: Aus dem Amüsement an den königlichen Höfen entwickelte sich ein Sport. Die ersten Tanzturniere fanden in England und Frankreich statt. Die erste Weltmeisterschaft wurde 1909 in Paris ausgetragen, in Deutschland fand in Berlin 1912 das erste Tanzturnier statt.

1938: Mit dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im Jahr 1938 wurde der Wiener Walzer in das Deutsche Turniertanz-Programm aufgenommen.

Verband: 1920 wurde der Deutsche Tanzsportverband (DTV) gegründet, der heute rund 210.000 Mitglieder in mehr als 2000 Vereinen umfasst.

Anerkennung: 1960 wurde das Tanzen offiziell als Sport anerkannt. TV-Formate wie „Let’s dance“ zeigen, wie anspruchsvoll, modern und facettenreich das Tanzen bis heute ist – egal, ob als Breiten- oder Leistungssport. (ds)

