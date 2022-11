Ein Multiinstrumentalist und die roten Schuhe

Ottobeurer Herbstzeitlose: Kabarettist Josef Brustmann tritt im Haus des Gastes auf und begeistert sein Publikum nicht nur mit Wortwitz.

In Ottobeuren gibt es viele schöne Ecken, und eine sieht man auch vom Weltall aus. „Ja, wussten Sie denn nicht“, beginnt Josef Brustmann, „dass man von der ISS aus die Chinesische Mauer erkennt – und natürlich auch die Ottobeurer Basilika“. Zu Beginn seines Auftritts im Rahmen der "Ottobeurer Herbstzeitlose" sitzen die Zuschauer und Zuschauerinnen gespannt, aber noch ruhig im Saal am Ottobeurer Marktplatz. Die Show beginnt und Brustmann nimmt Platz und erzählt von seiner Heimat, von seiner Kindheit als achtes von neun Kindern, aufgewachsen in einem kleinen Häuschen im Wolfratshausener Ortsteil Waldram.

Er war Gymnasiallehrer in München

In seinen bisher 67 Lebensjahren hat Josef Brustmann vieles erlebt. Gern sinniert er über die vergangenen Zeiten, ulkt über ehemalige Freundschaften und die Dekade als Münchner Gymnasiallehrer, bezieht auch aktuelle Themen mit ein und landet schlussendlich mit seinem „Reise-Alphorn“ im Ottobeurer Haus des Gastes.

Oberbayern, wo er herkommt, sei gemeinhin auch bekannt als das Mausoleum der gescheiterten Kanzlerkandidaten. Ein Ständchen, gewidmet unseren Volksvertretern, nimmt ebendiese aufs Korn. Nicht nur die Politiker müssen sich in Acht nehmen vor seinen flinken Sprüchen. Wenn es denn der Traum von Herrn Trump sei, im Weltall zu expandieren, so würde ihn wohl keiner vermissen.

"Ich hab' nichts anzuziehen"

Namensgebend für sein Programm war auch eine Auseinandersetzung mit der weiblichen Garderobe. Sagte schon Eva damals zu Adam „Ich hab’ nichts anzuziehen!“, so kenne auch er diese Worte nur zu gut. Eines Tages, Herr und Frau Brustmann standen im Schuhladen, er etwas abseits, sie voller Begeisterung mit einem paar roter Schuhe in der Hand. Und weil eine Diskussion über ein weiteres Paar rote Schuhe damit endete, dass die schon im Besitz befindlichen Schuhe eben nicht in diesem Rotton seien, antwortete er nur: „Woisch was? Das Leben ist kurz, kauf die roten Schuh!“

Auch seine Musik – er spielt unter anderem Gitarre, Glocken, Akkordeon, singt und jodelt - ist ein Fest für die Zuschauer. Am beeindruckendsten allerdings beherrscht der Multiinstrumentalist die Zitter, die an diesem Abend oft zu hören ist.

