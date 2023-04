Ein Benninger Produkt für Stuttgart 21

Dass Einsatzfahrzeuge etwa von Feuerwehr und Rettungsdienst sicher in die neuen Eisenbahntunnel fahren können, daran ist das Unternehmen Fabrino beteiligt.

15.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Ein Unternehmen aus Benningen ist an einem der größten Infrastrukturprojekte Europas beteiligt: an Stuttgart 21, mit dem der Eisenbahnknoten Stuttgart neu geordnet wird. Wenn es künftig in einem der neuen Eisenbahntunnel einen Notfall gibt, müssen Feuerwehr und Rettungsdienste sicher zum Einsatzort kommen. Dass sie mit ihren Fahrzeugen dorthin gelangen, dafür sorgt unter anderem das Benninger Unternehmen Fabrino, das somit an dem Mega-Projekt Stuttgart 21 beteiligt ist. Das funktioniert so:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.