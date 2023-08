Schlagloch-Rallye durchs Baltikum - und ein Unterallgäuer mittendrin

Tassilo Vietz aus Westerheim startet mit einem Freund ab Samstag beim "Pothole Rodeo 2023" im Baltikum. Auf einem alten VW Bora geht's dabei über Schotterwege.

18.08.2023 | Stand: 13:08 Uhr

„Das Auto haben wir letztes Jahr schon gehabt und es hat ziemlich gut überlebt“, sagt Tassilo Vietz. Das Auto, von dem er spricht, ist ein VW Bora. Es ist 20 Jahre alt, grau mit roten und weißen Linien bemalt und trägt den Schriftzug „Pothole Rodeo“ auf der Motorhaube.

Damit will der Westerheimer gemeinsam mit seinem Freund Stanislaw Kurilenko durch das Baltikum fahren. Sie nehmen am „Pothole Rodeo 2023 – Baltic“ teil. Pothole ist das englische Wort für Schlagloch. Und Schlaglöcher wird es auf der Strecke wohl so einige geben.

Tassilo Vietz aus Westerheim (links) und sein Freund Stanislaw Kurilenko wollen mit diesem VW Bora in sieben Tagen durch das Baltikum. Bild: Tassilo Vietz (Archiv)

Die Strecke: 7 Tage, 3 Länder, 140 Teams

Insgesamt werden die beiden etwa 5000 Kilometer zurücklegen. Schon bis zum Startpunkt in Litauen sind es 1000 Kilometer. „Die Strecke führt von Litauen nach Lettland und Estland an der weißrussischen und russischen Grenze entlang und dann an der Küste zurück“, erklärt Tassilo Vietz. Sieben Tage lang dauert die Runde.

140 Teams stellen sich genauso wie Vietz und Kurilenko der Herausforderung. Dabei sind die Teilnehmer nicht auf den gut ausgebauten Hauptstraßen unterwegs, sondern hauptsächlich auf Nebenstraßen und Schotterwegen.

Das Team: Tassilo Vietz und Stanislaw Kurilenko kennen sich von Youtube

„Das wird schon ein richtiges Abenteuer“, sagt Vietz. Der 25-Jährige lebt in Westerheim und arbeitet als Präzisionswerkzeugmechaniker in Erkheim. Nebenbei macht er Werbevideos und Fotos und betreibt einen Youtube-Kanal, auf dem er zeigt, wie er an Autos herumschraubt.

Mit diesem 20 Jahre alten VW Bora werden Tassilo Vietz und Stanislaw Kurilenko durch das Baltikum fahren. Bild: Tassilo Vietz (Archivbild)

Über Youtube hat er auch seinen Team-Kollegen Stanislaw Kurilenko kennengelernt. Kurilenko ist 32 Jahre alt, von Beruf Tiefbauingenieur und lebt in Marburg.

Die beiden fühlen sich gut auf die Reise vorbereitet. Immerhin waren sie auch letztes Jahr bei einem „Pothole Rodeo“ dabei. Damals fuhren Vietz und Kurilenko durch den Balkan.

Das Auto: Neue Hinterachse und neues Abgasrohr aber kein Tacho

Der VW Bora sei ebenfalls wieder startklar. „Wir haben einen neuen TÜV machen lassen“, sagt der 25-Jährige, „da bekam das Auto dann eine neue Hinterachse und ein neues Abgasrohr.“ Ganz einwandfrei ist der VW aber nicht, gibt Vietz zu, denn: „Der Tacho funktioniert nicht. Wir haben also keine Tank- und keine Geschwindigkeitsanzeige.“ Kleinere und größere Pannen gehören zu der Reise aber ohnehin dazu.

Die Idee: Zusammenhalt und Abenteuer stehen an erster Stelle

Entstanden ist das „Pothole Rodeo“ laut Veranstalter vor neun Jahren im kleinen Freundeskreis. Die Idee dahinter sei es, Autos und Motorräder wiederzubeleben und vor der Schrottpresse zu retten, um damit einen Roadtrip zu starten.

Beim "Pothole Rodeo" fahren die Teilnehmer vor allem auf Nebenstraßen und Schotterpisten. Da gehören Pannen dazu. Bild: Tassilo Vietz (Archivbild)

Damit die Teilnehmer trotz des ständigen Risikos für Pannen nicht den Spaß verlieren, stellt das Organisationsteam ihnen während der Fahrt verschiedene Aufgaben. „Letztes Jahr mussten wir einmal das Auto so schmutzig wie möglich machen. Ein anderes Mal sollten wir ein Frühstück im Motorraum kochen“, erzählt Vietz.