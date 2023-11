Warum stehlen Diebe 3,6 Tonnen Kupferkabel von einem Firmengelände in Memmingen?

Sage und schreibe etwa 3,6 Tonnen Kupferkabel haben Einbrecher von einem Firmengelände in Memmingen gestohlen. Wie aber konnten die Diebe das abtransportieren?

Unbekannte sind auf das Gelände der Firma Christ Wash Systems an der Alpenstraße in Memmingen eingedrungen. Und zwar zwischen Freitag, 24.11.2023, 18 Uhr und Montag, 25.11.2023, 10 Uhr. Die Einbrecher hatten es laut Polizei auf Kupfer abgesehen. Die Täter gelangten über das östliche Rolltor an der Alpenstraße auf das Gelände: Sie brachen die dort angebrachte Kette und das Vorhängeschloss auf.

Diebe stehlen 3,6 Tonnen Kupferkabel von Firmengelände in Memmingen

Die Diebe nahmen nach Angaben der Polizei etwa 3,6 Tonnen Kupferkabel aus mehreren Gitterboxen mit. Die Beamten gehen davon aus, dass mehrere Einbrecher die große Menge an Kupferkabel in einem größeren Fahrzeug abtransportiert hatten.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Memmingen unter Telefon +498331/100-0 entgegen.

Warum stehlen Diebe überhaupt Kupfer?

Kupfer hat einen relativ hohen Wert. Das Metall ist ein sehr guter Stromleiter und ist unter anderem in der Elektromobilität, Industrie und anderen Bereichen gefragt. Die Diebe können das Kupfer verkaufen und so viel Geld kassieren.

Von solchen Kupfer-Diebstählen sind vor allem Unternehmen in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Bahn und Bau betroffen. Oft haben es die Täter vor allem auf Kabel in Geländen abgesehen, die leicht zugänglich sind.

