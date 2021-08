Einbruch und Diebstahl in Memminger Telekom-Shop

Unbekannte brechen in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Memminger Telekom-Shop ein. Sie stehlen Waren im Wert von 20.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

04.08.2021 | Stand: 13:30 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in einen Telekom-Shop in Memmingen eingebrochen.

Nach Polizeiangaben stiegen die Einbrecher zwischen Montag, 19.30 Uhr und Dienstag, 8.20 Uhr, in das Geschäft ein.

Einbrecher stehlen Ware im Wert von 20.000 Euro

Die Täter stahlen Mobiltelefone und andere Medienartikel im Gesamtwert von 20.000 Euro. Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden, den die Täter beim Einbruch verursachten, auf weitere 4000 Euro.

Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 08331/1000 entgegen.

