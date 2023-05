Wie landete die Riednelke in Frankfurt, Stuttgart und Regensburg?

Das Benninger Ried bei Memmingen beherbergt die letzten Exemplare der vom Aussterben bedrohten Riednelke? Streng genommen nicht. Wo es Erhaltungskulturen gibt.

„Letztes Habitat der Riednelke“, wie es auf der eigenen Website heißt, ist das Naturschutzgebiet Benninger Ried in Benningen (Landkreis Unterallgäu) zweifelsohne. Den Status als weltweit letzter Standort erhielt das Quellgebiet bei Memmingen laut Biologe Hubert Anwander in den 1970er-Jahren, nachdem die Purpur-Grasnelke im Wollmatinger Ried in Konstanz ausgestorben war.

Das bedeutet allerdings nicht, dass im Benninger Ried die letzten Exemplare der Riednelke wachsen. Ende Oktober 2019 sammelte der Chemiker Bernd Sonnberger im Rahmen des Projekts „Wildpflanzenschutz Deutschland“ im Auftrag des Botanischen Gartens Regensburg und mit Genehmigung der Regierung von Schwaben im Benninger Ried insgesamt 2549 Riednelken-Samen.

Laut Sonnberger hat es Wochen gedauert, die 2549 Samen aus den Fruchtköpfen der Riednelke zu entfernen. Dabei habe er eine regelrechte Beziehung zu der seltenen Pflanze aufgebaut. Bild: Bernd Sonnberger

Dies dokumentiert Sonnberger in seinem Bericht „Erhaltungsmaßnahmen für die Riednelke“ für den Naturwissenschaftlichen Verein Schwaben. „Eines unserer Ziele war es, die Riednelke in einer Samenbank zu lagern“, sagt Anwander, der 2019 mit vor Ort war. Deshalb sind die seltenen Samen nun in der Saatgutbank der Universität Regensburg und – als Sicherheitsduplikat – im Botanischen Garten Osnabrück tiefgefroren.

Aber auch „viele Botanische Gärten wollten die Riednelke haben“, sagt Sonnberger. Folglich wurden Samen an interessierte Städte gegeben. Die erste Generation kleiner Riednelken wuchs in der Erhaltungskultur des Botanischen Gartens Frankfurt am Main heran. „Mittlerweile ist die Riednelke in einem sogenannten Kalkflachmoorbeet im Besucherbereich zu sehen“, sagt Sonnberger, „sie gedeiht dort ausgezeichnet“.

In diesem Kalkflachmoorbeet des Botanischen Gartens Frankfurt am Main blühet laut Sonnberger mittlerweile die "Armeria purpurea" - im Allgäu als Riednelke bekannt. Bild: Andreas König

Eine weitere Erhaltungskultur gibt es laut Bericht im Botanischen Garten der Universität Stuttgart-Hohenheim. Außerdem sind einige Riednelken in Besitz einer Privatperson. Das bestätigt Karl-Heinz Meyer, Pressesprecher der Regierung von Schwaben. Dafür war eine offizielle Ausnahmegenehmigung der Regierung nötig.

Wenige Monate nach dem Eintreffen der Samen blühten im Botanischen Garten in Frankfurt am Main Riednelken. Bild: Andreas König

Pläne, die Riednelke außerhalb des Benninger Rieds anzusiedeln, gibt es laut Anwander nicht: „Das Ried am Bodensee wäre als ehemaliger Standort geeignet, aber wir konzentrieren uns aktuell auf den Erhalt vor Ort.“ Auch Pressesprecher Meyer verneint weitere Ansiedlungen: „Es ist nicht geplant und naturschutzfachlich nicht gewünscht, die Art in Schwaben außerhalb des Naturschutzgebietes Benninger Ried anzusiedeln.“

Und wie geht es dem Erhalt vor Ort aktuell? „Gut geht es der Riednelke nicht. Sie ist ein Dauerpflegefall“, sagt Anwander, „aber sie ist im geeigneten Erhaltungszustand, um die nächste Zeit zu überstehen.“ Laut Anwander gibt fortlaufende Maßnahmen, um den "Sympathieträger" Riednelke, wie er die Pflanze nennt, und die 300 weiteren bedrohten Arten im Benninger Ried zu schützen.