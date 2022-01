Warum Redakteur Volker Geyer eine Neubewertung von Straßennahmen und Ehrenbürgerwürden in Memmingen für richtig hält.

19.01.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Das wird keine leichte Aufgabe. Aber sie muss getan werden. Gerade in einer Kommune, die sich die „Stadt der Freiheitsrechte“ nennt, und die mit dem „Memminger Manifest“ die Anliegen der Bauern im Jahr 1525 in unsere moderne und pluralistische Gesellschaft übertragen will, ist eine derartige Neubewertung von Straßennamen und Ehrenbürgerwürden von besonderer Bedeutung.