Eine Olympia-Teilnehmerin als Richterin beim Reitturnier in Babenhausen

In Babenhausen wertet die Schweizerin Patricia Bottani bei den Dressurreitern. Wer die schwere S-Springprüfung gewonnen hat.

11.09.2023 | Stand: 14:35 Uhr

Vereinsvorsitzender Dr. Norbert Beer blickt zufrieden auf das Turniergelände. Mit viel Lob für die Organisation und die ausgesprochen angenehme Turnieratmosphäre endet das große Herbstturnier in der Marktgemeinde. Die mehr als 400 Reiterinnen und Reiter haben sich bei den insgesamt 32 Prüfungen bestens aufgehoben gefühlt. Auch für die zahlreichen Zuschauer ist in der Dressur und im Springen einiges geboten worden. Bei den Turnier-Richtern ist sogar eine Olympia-Teilnehmerin vertreten gewesen.

Franz Gleinser ist mit Tochter Gesa (22) aus Aitrach nach Babenhausen gekommen. „Ich hatte hier vor 40 Jahren mein erstes S-Springen, damals noch auf Rasen“, sagt der heute 65-jährige Stallbesitzer. Gesa Gleinser ist nahtlos in die Fußstapfen ihres Vaters getreten, der wegen einer gebrochenen Rippe diesmal eine Auszeit nimmt. Gesa Gleinser hatte ihr erstes S-Springen bereits mit 13 Jahren. Sie erhofft sich mit der neunjährigen Stute „Coralie“ eine Platzierung unter den Besten. „Die Anlage in Babenhausen bietet alle Vorzüge einer modernen Reitanlage“, sagt Franz Gleinser, der seit 40 Jahren auch noch Vorsitzender im Reitverein Leutkirch-Diepoldshofen ist.

Springprüfung der Klasse S* mit Stechen sorgt für voll besetzte Ränge im Reitstadion

Auch Josy Füß kommt mit ihrer ganzen Familie immer wieder gerne nach Babenhausen. Tochter Maxime und eine Freundin freuen sich, dass der Veranstalter wieder genügend Springprüfungen für Jungpferde ausgeschrieben habe. Aus ihrem Stall in Öpfingen bei Laupheim haben sie fünf eigene Pferde mitgebracht. „Ich bin an allen Turniertagen das Mädchen für alles“, sagt die 37-jährige Mutter, verabschiedet sich und muss das nächste Pferd satteln.

Eine Springprüfung der Klasse S* mit Stechen sorgt am letzten Turniertag für voll besetzte Ränge im Reitstadion. Im Stechen hat schließlich Martin Fundis mit Wallach „Origi van de Rankhoeve“ mit einem überragenden Ritt die Nase vorn. Auf Platz zwei folgt Hartwig Bendel, vor Uwe Carstensen. Der Drittplatzierte belegt gleich auch noch Rang vier und fünf und erweist sich bei den Springreitern als fleißiger Schleifensammler.

Uwe Carstensen, der für den RC Riedheim startet, gewinnt zudem vier weitere Prüfungen der Klasse M und ist damit der erfolgreichste Reiter beim Turnier in Babenhausen. Lokalmatador Eddi Schmuck sichert sich den Sieg und einen zweiten Platz in einer Springprüfung der Klasse M*. Leonie Assmann vom RFV Bad Wörishofen auf „Camouflage“ glänzt in der Schlussprüfung der Klasse S und gewinnt durch die schnellste fehlerfreie Runde.

In Babenhausen wird auch das Finale des Schwaben-Cups ausgetragen

Für einen ordnungsgemäßen Wettbewerb sorgen acht Richterinnen und Richter. Mit Patricia Bottani ist sogar eine Olympia-Teilnehmerin in diesem Gremium vertreten. Bottani ist im Jahr 2000 in Sydney für die Schweiz angetreten und kann auf überragende Erfolge in der Dressur zurückblicken. Neben der Richtertätigkeit ist die Schweizerin mittlerweile ehrenamtlich als „Vorstand Sport und Ausbildung“ im schwäbischen Reitverband tätig. In Babenhausen wird auch das Finale des Schwaben-Cups in fünf Klassen ausgetragen, das auf ihre Initiative zurückgeht. „Ich bin froh, dass sich unsere Spitzenreiterinnen im schwäbischen Kader gut entwickelt haben und die Zuschauer dies durch ihr Interesse auch unterstützen“, sagt Patricia Bottani – und muss zurück auf ihren Richterstuhl. Am Ende des Tages sieht sich Bottani bestätigt: Die abschließende Dressurprüfung S* gewinnt Denise Zick vom RFV Bad Grönenbach, vor Dr. Brigitte Schnödt vom RFV Günzburg.

Der Reitverein Babenhausen setzt fast 100 Helfende ein

Der Reitverein Babenhausen setzt bei allen großen Turnieren fast 100 Helferinnen und Helfer ein. Carola Heck ist im Hauptberuf für das betriebliche Gesundheitsmanagement in ihrer Firma zuständig. In der Freizeit ist die 42-Jährige mit Tochter Janina häufig im Babenhauser Reitstall anzutreffen. Seit fünf Jahren besitzen die beiden ein eigenes Pferd namens „Miss Mathilda“. Carola Heck ist aber auch Jugendwartin im Reitverein und koordiniert die Jugendarbeit für mehr als 70 Kinder und Jugendliche. Im Rahmen einer Ferienaktion hat der Verein erst kürzlich insgesamt 80 Kinder betreut und mit Pferden vertraut gemacht. Während des Turniers gehört Carola Heck zur viel gelobten Küchenmannschaft, während ihre Tochter Parcoursdienst leistet.

Die Arbeit seines Helferteams weiß auch Vereinsvorsitzender Dr. Norbert Beer zu schätzen. „Ich bin glücklich, wie gut sich der Verein in den vergangenen Jahren entwickelt hat und ein gewachsener Teamgeist gelebt wird“, sagt Beer und bedankt sich ausdrücklich bei den Sponsoren.

Beim Reitturnier in Babenhausen werden fast 2000 Besucher gezählt

Fast 2000 Besucher hat der Verein an den drei sonnigen Tagen gezählt. Jetzt geht es an die Reparatur des Tribünendachs und der Reithalle, die nach einem Sturm schweren Schaden genommen haben. Im nächsten Jahr werden die Reiterinnen und Reiter wiederkommen und sich den Leitspruch von Patricia Bottani zu eigen machen: „Reiten ist das Zwiegespräch zweier Körper und zweier Seelen mit dem Ziel, den vollkommenen Einklang zwischen ihnen herzustellen.“