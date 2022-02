Schwund oder Wachstum in Unterallgäuer Gemeinden: Was ist dran an der Prognose?

Ist Böhen der Verlierer und Lachen der Gewinner im Unterallgäu? Bürgermeister zweifeln am aktuellen Zahlenwerk des Bayerischen Landesamts für Statistik.

19.02.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Wie sich die Gemeinden im Unterallgäu bis zum Jahr 2033 entwickeln, hat das Bayerische Landesamt für Statistik errechnet. Dabei gibt es Ausreißer nach oben und nach unten. Die Gemeinde Lachen zum Beispiel ist nach dieser Statistik der Spitzenreiter im Landkreis: Sie soll bis 2033 17,9 Prozent mehr Einwohner haben. Verlierer wäre laut Zahlenwerk die Gemeinde Böhen mit 5,4 Prozent weniger Einwohnern bis zum Jahr 2033. Doch beide Bürgermeister sehen es so, dass die Zahlen mit Vorsicht zu genießen sind. Und ein Blick in die Statistik beispielsweise für Böhen bestätigt diese Einschätzung: Dort stimmen schon für dieses Jahr die Einwohnerzahlen nicht, wie der Bürgermeister sagt (siehe unten).

Das Bayerische Landesamt für Statistik ist dem Bayerischen Innenministerium unterstellt. Es ist gesetzlich angeordnet, Statistiken etwa zu den Themen Bevölkerungsentwicklung, Verkehr und Finanzen zu erheben. Diese Daten sollen laut Behörde Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft „verlässliche Informationen für Planungen und Entscheidungsprozesse sowie zur Beurteilung des politischen und wirtschaftlichen Handelns“ liefern.

Laut dem Statistischen Landesamt wächst die Bevölkerung in der Gemeinde Lachen bis 2033 um 19,7 Prozent. Bild: Siegfried Rebhan

Lachen: Positiver Trend macht sich im Ort bemerkbar

Geht es nach den Prognosen des Bayerischen Landesamts für Statistik, ist die Gemeinde Lachen in Sachen Bevölkerungsentwicklung der unangefochtene Spitzenreiter im Landkreis Unterallgäu. Demnach wird für den Ort ein Zuwachs von 17,9 Prozent bis zum Jahr 2033 vorausgesagt. Ein Wert, über den sich Bürgermeister Josef Diebolder zwar prinzipiell freut. Er erklärt aber auch: „Solche Prognosen sind mit Vorsicht zu genießen.“ Wobei sich der positive Trend bei den Einwohnerzahlen in der Gemeinde durchaus bemerkbar macht.

„Als ich 2014 als Bürgermeister angefangen habe, ging im Ort die Angst um, dass die Schule geschlossen werden muss, weil es zu wenig Kinder gibt“, beschreibt Diebolder die damalige Problematik. Mittlerweile habe sich die Situation grundlegend geändert. So werden im Schuljahr 2022/23 gleich drei Klassen in Lachen unterrichtet. Dies habe gewiss auch etwas mit dem Zuzug zu tun. Die Gemeinde habe im Jahr 2018 das Baugebiet Lachen-Süd mit rund 50 Grundstücken ausgewiesen und auch alle innerhalb kürzester Zeit verkauft.

Warum ist Lachen so beliebt?

Doch warum ist Lachen als Wohnort so beliebt? Laut Josef Diebolder hat die Gemeinde geografisch gesehen eine traumhafte Lage. Sie sei ländlich geprägt. Gleichzeitig hätten viele große Arbeitgeber ihren Sitz in der Nähe. Ob Memmingen, der Allgäu-Airport, die Autobahn oder Ottobeuren und Bad Grönenbach: Alles sei innerhalb von rund zehn Minuten von Lachen aus zu erreichen.

Da die Gemeinde aus sieben Ortsteilen bestehe, wolle man möglichst gleichmäßig und behutsam planen. „Unser Ziel sind fünf bis zehn neue Bauplätze in der Gesamtgemeinde pro Jahr. Mehr verträgt unsere Infrastruktur nicht“, erklärt der Rathauschef. Dabei habe die Kommune auch Baulücken oder kleinere Flächen im Auge – wobei nun zunächst vorrangig Einheimische zum Zug kommen sollen.

Josef Diebolder ist seit 2014 Bürgermeister der Gemeinde Lachen Bild: Martha Hänsler

Mittlerweile zählt der Ort laut Diebolder etwa 1700 Einwohner. Entsprechend habe es auch lange den Wunsch nach einer eigenen Turnhalle gegeben. Schon bald geht dieser Wunsch nun in Erfüllung. Wenn alles nach Plan läuft, soll die neue Sporthalle südlich der Grundschule im August eingeweiht werden. Auch für die ältere Generation gebe es in Lachen gute Angebote. So mache sich der Verein „Lachen hilft“ für Menschen stark, die Schwierigkeiten im Alltag haben. Der Verein werde zudem von der Quartiersmanagerin der Gemeinde unterstützt. „Wir sind in der sehr glücklichen Lage, dass wir sehr aktive Bürgerinnen und Bürger haben.“ Sonst wäre das alles in Lachen gar nicht möglich, erklärt Josef Diebolder.

Böhen: Schwund? „Statistik ist nicht aussagekräftig“

Eine schrumpfende Einwohnerzahl, obwohl das Allgäu insgesamt wächst? Diese düstere Prognose wird für die Gemeinde Böhen vorhergesagt. Dort soll die Zahl der Einwohner bis zum Jahr 2033 um 5,4 Prozent schrumpfen – das ist der schlechteste Wert im gesamten Landkreis Unterallgäu. So hat es das Bayerische Landesamt für Statistik aktuell berechnet (wir berichteten). Darüber haben wir mit Böhens Bürgermeister Andreas Meer gesprochen.

Herr Meer, was halten Sie von den Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik?

Andreas Meer: Aus meiner Sicht sind sie nicht aussagekräftig. Schon die ersten Zahlen stimmen nicht: Die Statistik hat Zahlen aus 2019 als Basis genutzt, damals hatte Böhen noch 772 Einwohner. Laut dieser Statistik hätte sich deren Zahl bis 2022 auf 780 bis 790 entwickeln sollen. Tatsächlich aber haben wir derzeit 808 Einwohner. Und wer weiß schon, was im Jahr 2033 ist. Eine solche Statistik gleicht also eher dem Blick in eine Glaskugel.

Glauben Sie denn, dass Böhen bis 2033 eher wachsen wird?

Meer: Die Gemeinde wird mit Sicherheit eher wachsen.

Was tun Sie dafür?

Meer: In den vergangenen drei Jahren sind zwei Baugebiete hinzugekommen, das eine ist mit drei Bauplätzen fertig, das andere mit bis zu neun Plätzen wird dieses Jahr erschlossen. Außerdem sprechen wir mit Eigentümern von leer stehenden Häusern und versuchen sie dazu zu bewegen, sie entweder als Wohnraum zu verkaufen oder zu vermieten. Und auch die Wohnung im Rathaus ist an eine fünfköpfige Familie vermietet. In unserer Gemeinde sind Menschen jedes Alters herzlich willkommen. Ich zum Beispiel bin selbst 1996 zugezogen – und heute bin ich Bürgermeister.

Wie sieht es in Sachen Infrastruktur aus?

Meer: Unser Dorfladen in der Metzgerei wird von den Einwohnern gut genutzt und unterstützt. Wir wollen auch dafür sorgen, dass das Gasthaus Rössle weiterhin von der Gemeinde als gastronomischer Betrieb fortgeführt wird. In anderen Gemeinden sterben teils die Wirtshäuser weg. In der Gemeinde Böhen aber steht der gesamte Gemeinderat dahinter, das Gasthaus zu erhalten. Wir haben zudem eine der besten Breitbandversorgungen im ganzen Allgäu. Und wir haben ein ganz tolles Vereinsleben.

Böhen ist die höchstgelegene Gemeinde im Landkreis Unterallgäu. Bild: Andreas Berger

Und für Familien mit Kindern?

Meer: Derzeit wird unser kirchlicher Kindergarten um etwa zehn Plätze erweitert.

Das Durchschnittsalter in Böhen soll laut Statistik bei knapp 41 Jahren liegen, in Unterallgäu, Schwaben und Bayern liegt es mehr als drei Jahre drüber. Also ist Böhen recht jung, oder?

Meer: Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Durchschnittsalter noch sinken wird, weil noch mehr jüngere Familien nach Böhen ziehen werden.

Dann müsste die Infrastruktur angepasst werden, richtig?

Meer: Aus diesem Grund ist es nicht immer gut, wenn eine Gemeinde zu schnell wächst: Manche kommen dann mit der Infrastruktur nicht mehr hinterher – mit Kindergartenplätzen und Schulen, mit öffentlichen Einrichtungen, mit Wasserver- und Entsorgung. Es ist also besser, moderat zu wachsen.