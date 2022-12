Allgäuer kaufen für Weihnachten weniger Geschenke, aber dafür teurere

Das Weihnachtsgeschäft im Allgäu geht für Kunden und Läden in den Endspurt. Welche Dinge sich seit Corona geändert haben, zeigt ein Rundgang durch Memmingen.

15.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Weihnachtlich geschmückt sind die Allgäuer Innenstädte, die Menschen sind dort wegen der Kälte dick eingepackt unterwegs. Sind sie auch in Kauflaune? Ein Rundgang in Memmingen.

Nimmt man den Spielwarenladen „1 2 3 Allerlei“ als Beispiel, kann die Frage mit einem klaren Ja beantwortet werden. Immer wieder kommen neue Kunden in das Fachgeschäft und stöbern nach Geschenken. „Hier kann ich mir die Sachen anschauen und werde individuell beraten“, sagt Irina Kretz aus Tannheim im benachbarten Baden-Württemberg. Sie sucht Müsli-Schalen für den Nachwuchs und möchte zudem Tassen mit einem eigenen Motiv bedrucken lassen. „Ich will die Händler vor Ort unterstützen. Denn wenn alle im Internet einkaufen, gibt’s das hier bald nicht mehr“, sagt die junge Mutter.

Nach den Corona-Beschränkungen gebe es nun wieder mehr Kunden mit einer solchen Einstellung, stellt Mechthild Feldmeier fest. Die schwäbische Vorsitzende des Einzelhandelverbands stützt sich dabei auf deutschlandweite Zahlen. Demnach sank heuer das Online-Geschäft im Einzelhandel im zweistelligen Prozentbereich, dagegen stieg jedoch der Umsatz im klassischen Vor-Ort-Geschäft. „Allerdings sind wir noch nicht auf dem Vor-Corona-Niveau“, sagt die Memmingerin.

Weihnachtsgeschäft: Wie viel Umsatz 2022 im Allgäu?

Der Einzelhandel ist aber mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft zufrieden. Mit etwa 40 Millionen Euro Umsatz allein im Allgäu rechnet der Handelsverband Bayern, sagt dessen Pressesprecher Bernd Ohlmann. Es werde zwar unter dem Strich weniger Ware verkauft, die sei aber dafür hochpreisiger, ergänzt Feldmeier. „Die Leute schauen auch aufgrund der allgemein gestiegenen Kosten genauer, wofür sie ihr Geld ausgeben.“ Beispielsweise bei Haushaltswaren, aber auch bei Kleidung werde mehr auf Qualität geachtet.

Dies bestätigt Gabi Leiner, Memminger Filialleiterin der Confiserie Heilemann aus Woringen (Kreis Unterallgäu). „Die Leute kaufen nicht irgendwas, sondern sind bereit, für gute Ware mehr zu bezahlen.“ Es gebe aber auch Grenzen: „Gerade ältere Kunden wollen oder können die Preissteigerungen nicht hinnehmen und kaufen statt vier Sachen nur noch zwei.“ Und es werde frühzeitiger vor Weihnachten eingekauft.

Diese Erfahrung teilt Dr. Angelika Honner vom Memminger Juwelier Ebenhoch Honner. Einkäufe in letzter Minute gebe es kaum noch. Kritisch betrachtet Honner Aktionen wie die lange Einkaufsnacht oder auch die langen Samstage. „Die sind nicht mehr das, was sie mal waren in puncto Umsatz.“

Auch Feldmeier beobachtet, dass Kunden aus dem direkten Umfeld von Städten wie Memmingen, Kempten oder Kaufbeuren gerade an den Wochenenden eher zum Einkauf nach München, Ulm oder Augsburg fahren. Das bereite den Allgäuer Händlern schon Sorge und man müsse überlegen, wie man dem entgegenwirken könne. Unter der Woche seien die Innenstädte aber immer noch gut besucht. Fürs Allgäu sprächen etwa die heimelige Atmosphäre eines Altstadtbummels und die gute Beratung in den Läden.

Winterliches Wetter hilft dem Handel

Die hat sich auch Buchhändler Wolfgang Wilhelm auf die Fahnen geschrieben – mit Tipps „auch jenseits der Bestsellerlisten“. Gefragt seien derzeit Kinder- und Jugendbücher, aber auch der neue Roman der Allgäuer Autoren Kobr und Klüpfel. Der Händler ist froh, dass sich die Situation nach der Corona-Hochphase wieder normalisier hat.

Zudem helfe das winterliche Wetter den Geschäften, sagt Handelssprecher Ohlmann: „Davon profitiert vor allem der Textil-, aber auch der Sportfachhandel.“ Und wie wird es am letzten Wochenende vor Weihnachten laufen? „Da kommen sicher noch einige Leute, die die letzten Geschenke brauchen“, hofft Mechthild Feldmeier. Ihr Tipp als „Verkaufsschlager“ sind Gutscheine: „Die kommen immer gut an.“

