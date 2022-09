Kritik an Memminger Innenstadt - das wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger

Viele Einwohner und Kunden aus der Umgebung machen sich Sorgen um die Entwicklung der Memminger Innenstadt. Was sich die Bürger für Memmingen wünschen.

02.09.2022 | Stand: 06:15 Uhr

Es fehlen ein weiteres Lebensmittelgeschäft, kleinere Boutiquen, ein Spielwarenladen. Solche und mehr Ideen haben uns erreicht, als wir Sie, unsere Leserinnen und Leser, aufgerufen haben, uns Ihre Wünsche für die Memminger Innenstadt zu schicken. Mit der sind viele Menschen nämlich nicht zufrieden, was die Einkaufsmöglichkeiten angeht.

Nach unserem Artikel über den Optiker, der in den kommenden Tagen am Weinmarkt eröffnen wird, dort, wo bis zum Frühjahr die Modekette Orsay war, haben wir knapp 200 Kommentare auf Facebook erhalten. In den meisten wird bemängelt, dass es in Memmingen an Abwechslung im Einzelhandel fehlt. Hier einige Leserstimmen:

Lebensmittelgeschäft fehlt: „Ich würde mir wünschen, dass mehr auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger eingegangen wird“, schreibt Ingeborg Drews aus Memmingen in einer Mail an uns. „Es fehlen zum Beispiel Lebensmittelgeschäfte direkt in der Innenstadt.“ Die beiden kleinen Lebensmittelhändler, die es dort bisher gibt, deckten den Bedarf bei Weitem nicht. „Des weiteren fehlen Schuhgeschäfte, Geschenkboutiquen und ein weiteres kleines Lederwarengeschäft mit Geldbörsen, Gürteln etc. (...) Mehr Individualität der Geschäfte würde auch mehr Kunden anziehen.“ (Lesen Sie auch: Feneberg in Memmingen von "enormer Bedeutung" - OB Schilder bittet Firma um "intensive Prüfung")

Kritik an Memminger Innenstadt: Bekleidung nur in zu kleinen Größen

Bekleidung in größeren Größen: „Wir haben meines Erachtens in Memmingen schon genug Bekleidungsgeschäfte. Leider endet das Sortiment für die Damen aber meist schon bei Größe 42, eventuell noch bei 44. Für die etwas stabileren Figuren ab Größe 46 findet man selten etwas Schickes, meistens sind nur wenige Teile im Angebot. Das finde ich sehr schade – wurde ich doch fast immer mit einem ’Leider führen wir nur bis Größe 42’ verabschiedet, obwohl ich gerne etwas gekauft hätte. Was fehlt, ist also Bekleidung in größeren Größen auch für die etwas gesetztere Dame, und die außerdem modisch und bezahlbar ist“, hat Christa Mühlbauer aus Memmingen ebenfalls per Mail an uns geschrieben. (Lesen Sie auch: Allgäuer Händler in großer Sorge: "Wir werden rote Zahlen schreiben")

Lieber kleinteiliger, als großflächiger Einzelhandel: „Eine lebendige Innenstadt braucht Menschen, die sie besuchen oder in ihr wohnen“, schreibt Joseph Neudegger aus Memmingen per Mail. Kleinteiliger Einzelhandel könne dabei helfen. Um den in der Innenstadt zu halten und neu zu schaffen, „müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass wieder mehr Menschen in der Innenstadt leben wollen. Das scheint mir der Hebel zu sein“. Das funktioniere zum Beispiel in Tübingen, Ansbach und in einigen Städten vergleichbarer Größe in Italien und Frankreich. „Die Schaffung großflächigen Einzelhandels in der Innenstadt, wie im Rosenviertel geplant, ist kontraproduktiv, denn kleinteiliger Handel bedingt Wohnraum in der Innenstadt und umgekehrt.“

Idee für Memminger Innenstadt: Männerladen mit Grillgeräten, Werkzeugen, Jeans und Bierinsel

Lesen Sie auch

Der neunte Brillenhändler in der Stadt Aus Modeladen wird Optiker: Neueröffnung am Weinmarkt in Memmingen

Männerladen: „Ich würde einen Männerladen aufmachen, alles für den Mann. Plattenspieler, schöne Grillgeräte, hochwertige Werkzeuge, Levi’s Jeans in Männergröße, dazwischen eine kleine Bierinsel mit Zigarren“, hat Christoph S. auf Facebook geschrieben. „Das wäre mal ein innovativer Laden, der Kundschaft aus ganz Schwaben lockt.“

Tiefer in die Tasche greifen: „Die Ketten wollen in die Innenstädte und können mehr für Pachten aufwenden. Kleinere Anbieter, egal auf welchem Gebiet, müssen hochpreisiger verkaufen. Und da ist der Kunde gefragt. Wie viele Kunden sind gewillt, etwas tiefer in die Tasche zu greifen? Es ist ein Teufelskreis“, schreibt Gabi A. auf Facebook.

Immer unzufrieden: „Egal, was als Geschäft eröffnet wird: Die Menschen in Memmingen sind immer unzufrieden“, kommentiert Luna M. auf Facebook.