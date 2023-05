Kein Laden von der Stange: Hier gibt es Wein, Taschen, Kunst und Ingenieurs-Leistungen

In Memmingen gibt es ein Geschäft, das sich durch eine ungewöhnliche Mischung auszeichnet: Es ist Ingenieurbüro, Kunstgalerie, Taschengeschäft und Weinhandel.

Wenn man ein paar Sätze mit ihm gewechselt hat, wird schnell klar: Alexander Egon Knobloch ist kein Durchschnittstyp, kein Mann von der Stange und schon gar kein Langweiler. Er liebt es offensichtlich bunt und vielfältig. 08/15 ist ihm ein Graus. Das spiegelt auch sein Laden in der Lindauer Straße 24 in Memmingen wider.

EGON - Ingenieurbüro und mehr

Dort ist auf der gläsernen Eingangstür in roten und weißen Lettern zu lesen: „EGON – Ingenieurbüro für Kunststofftechnik“. Hinter der Tür befindet sich auch tatsächlich ein Ingenieurbüro – aber eben kein gewöhnliches. Denn der Diplomingenieur empfängt dort nicht nur Kunden, die sein Können in Sachen Kunststoff schätzen, sondern er bietet dort auch selbstentworfene Ledertaschen sowie Kunstwerke und Wein an. „Das Geld verdient freilich das Ingenieurbüro“, stellt Knobloch klar. Aber genauso leidenschaftlich präsentiert er Gemälde, Skulpturen oder Fotografien – und zwar vor allem von heimischen Künstlern. Hinzu kommt seine Liebe zu guten Weinen, die es nach seinen Worten nicht überall zu kaufen gibt. Knobloch findet seine Weine auf speziellen Messen oder direkt bei Winzern – darunter auch sehr kleine Weingüter. Knobloch schwört auf Rebensaft aus Portugal, bietet aber auch deutsche und italienische Weine in seinem Ladengeschäft an. Die ausgesuchten Tropfen können bei regelmäßigen Weinverkostungen in seinem Ladengeschäft ausgiebig probiert werden. Lesen Sie auch: „Andy’s Hobby Shop“ zieht von Memmingen nach Oberopfingen

Er wollte nicht das übliche Mobiliar

Aber wie kam es nun zu dieser ungewöhnlichen Mischung aus Büro, Kunstgalerie, Ledertaschenverkauf und Weinhandel? Der in Memmingen geborene und in Oberschwaben aufgewachsene Ingenieur war fast 22 Jahre Betriebsleiter in einem kunststoffverarbeitenden Unternehmen. Vor sieben Jahren hat sich Knobloch dann mit seinem Büro selbstständig gemacht – aber damals noch nicht in der Lindauer Straße. Das dortige Haus mit der Nummer 24 mietete er samt Ladengeschäft erst später an. „Bei der Einrichtung wollte ich nicht das übliche Mobiliar verwenden, wie man es aus zig Büros kennt. Das wäre mir zu langweilig gewesen“, sagt der 56-Jährige: „Ich wollte eine besondere Wohlfühlatmosphäre für meine Kunden schaffen.“ So kam Knobloch auf die Idee für seinen heutigen „Concept Store“, wie er das Ladengeschäft bezeichnet.

Aus einer Schnapsidee wurden Ledertaschen

Dagegen gibt es seine Ledertaschen-Kollektion unter dem Namen „taschen.one“ bereits seit etwa drei Jahren, wobei die Unisex-Taschen zu Beginn nur via Internet vertrieben wurden. „Das Ganze ist aus einer Schnapsidee heraus entstanden“, erinnert sich Knobloch. So habe er in seiner Funktion als Ingenieur für Kunststofftechnik einen guten Kunden, der auch Leder verarbeitet. Im Zuge dieser Zusammenarbeit kam ihm letztlich die Idee für seine Ledertaschen. Und da er sehr an Kunst interessiert sei und gerne gute Weine trinke, habe er diese beiden Leidenschaften ebenfalls mit ins Boot beziehungsweise mit in den Landen geholt. „Ich habe einfach Spaß an diesen Dingen“, unterstreicht Knobloch: „Und ich mache alles, was ich tue, mit großer Leidenschaft.“ Lesen Sie auch: Hier liegt Gespür für Gold in der Familie: Die Geschichte von Ivo Schmuck Design in Memmingen

Ansprechpartner in Memmingen vermisst

Mehr Schwung und Begeisterung wünscht er sich auch mit Blick auf die Belebung der Memminger Innenstadt. „Ein zentraler Ansprechpartner muss her, der einem bei der Eröffnung eines Einzelhandelsgeschäfts oder eines gastronomischen Betriebs mit Rat und Tat zur Seite steht“, betont Knobloch. Er habe so einen Ansprechpartner in Memmingen vermisst.

Zudem müssten im Hinblick auf Neueröffnungen etliche bürokratische Hürden beseitigt werden. So sollte es zum Beispiel eine gebührenfreie, temporäre Schankerlaubnis für Geschäfte zu den Ladenöffnungszeiten geben.