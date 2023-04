Hier liegt Gespür für Gold in der Familie: Die Geschichte von Ivo Schmuck Design in Memmingen

Ivo Schmuck Design in Memmingen geht auf eine Geschäftsgründung im Jahr 1823 zurück. Welchen Wandel die Firma erlebt hat und worauf die Kunden heute Wert legen.

17.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Bereits als Kind bekommt Martin Ivo Schöffl in der Werkstatt feine Drähtchen und kleine Steine in die Finger, spielt damit. Vom Goldschmiedemeister ist er damals natürlich noch weit entfernt – und doch schon dabei, an eine Tradition anzuknüpfen, die im Jahr 1823 am Marktplatz im Haus an der Ecke zur Schlossergasse ihren Anfang hatte. Georg Mühleisen richtete dort ein Uhrmachergeschäft ein. Die Nachfolgefirma besteht bis heute. Unter dem Namen Ivo Schmuck ist sie am Schmiedplatz zu finden. Inhaber Schöffl führt das Geschäft mit seiner Frau Bärbel sowie seinen Töchtern und mit 200 Jahren Firmentradition feiern sie auch ein Stück Familiengeschichte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.