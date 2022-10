Eishockey aktuell: Der ECDC Memmingen gewinnt gegen Passau

Die Memminger Indians schlagen die "Black Hawks" mit 6:2. Welche Rolle dabei das ECDC-Powerplay im zweiten Drittel spielt.

21.10.2022 | Stand: 22:22 Uhr

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen gewinnt am Freitagabend gegen die „Black Hawks“ aus Passau vor 1225 Zuschauern mit 6:2 (2:2; 3:0; 1:0). Nach dem 6:0-Heimsieg gegen Landsberg und der 0:4-Schlappe in Füssen am vergangenen Wochenende fahren die Indians im achten Spiel der Saison ihren dritten Erfolg ein.

Vor der Begegnung: Der amtierende Oberliga-Vizemeister steht nach sieben Spielen, nach zwei Siegen (beide zuhause), fünf Niederlagen und einem Torverhältnis von 16:26 auf Rang zehn. Die Passauer kommen als Tabellensechster an den Memminger Hühnerberg.

Die Indians müssen auf Leon Kittel, Milan Pfalzer sowie auf die Langzeitverletzten Sergei Topol und Jaroslav Hafenrichter verzichten. Dafür laufen die beiden Förderlizenzspieler Daniel Schwaiger und Tim Gorgenländer für den ECDC auf. Verteidiger Dominik Meisinger stürmt in der zweiten Reihe neben Gints Meija und Petr Pohl. Und Benedikt Jiranek rückt wieder in die Verteidigung.

ECDC-Trainer Lidström hat drei Reihen zur Verfügung

Insgesamt kann ECDC-Coach Björn Lidström drei Sturmreihen aufbieten und auch drei komplette Verteidigerpärchen. Im Tor steht der 42-jährige Joey Vollmer.

Erstes Drittel: Beide Mannschaften sofort mit Zug zum gegnerischen Tor. In den ersten zehn Minuten aber noch ohne Erfolg. Doch in der zwölften Minute bringt Kapitän Gints Meija die Indians mit 1:0 in Führung. Der Jubel ist noch nicht richtig verklungen, da steht es schon 1:1. Brett Schäfer trifft für die „Black Hawks“.

Nach wenigen Sekunden gleicht Passau aus

Wiederum wenige Sekunden später macht der ECDC in der 13. Minute das 2:1. Diesmal trifft Marcus Marsall für die Memminger. „Warum lange warten?“, denken sich die Passauer und gleichen in der 15. Minute wiederum aus. Zachary Dybowski erzielt das 2:2.

Zweites Drittel: In der 26. Spielminute machen die Hausherren ihr erstes Tor in Überzahl an diesem Abend. Torschütze ist Matej Pekr, die Vorlage kommt von Linus Svedlund. Der zweite Powerplay-Streich folgt sogleich: Pekr zieht stramm ab, Luca Mayer im Passauer Tor lässt die Scheibe abprallen, und Donat Peter schiebt im Rebound die Scheibe zum 4:2 ins Tor der Gäste. Gespielt sind da 29 Minuten.

14 Sekunden vor dem Drittelende trifft Matej Pekr

14 Sekunden vor dem Drittelende, die Indians sind wiederum in Überzahl, hämmert Pekr den Puck von der blauen Linie zum 5:2 für Memmingen in die Maschen. Einmal Peter, zweimal Pekr, dreimal Powerplay-Erfolg: Der ECDC führt nach 40 Minuten mit drei Toren Vorsprung.

Drittes Drittel: Im Schlussabschnitt ist von den Gästen nicht mehr viel zu sehen. Das kümmert Pascal Dopatka nicht wirklich: In der 50. Minute macht er mit seinem sehenswerten Handgelenkschuss das halbe Dutzend voll. Noch zehn Minuten sind zu absolvieren. Die Indians führen 6:2. Viel mehr tut sich gar nicht. Und doch sorgen die Memminger für eine deutliche Verbesserung auf ihrem Punktekonto und bei ihrem Torverhältnis. Und das ist genau das, was sie jetzt brauchen.

Weiter geht's für die Indians am Sonntag ab 18.45 Uhr beim Deggendorfer SC.