Eishockey aktuell: Der ECDC Memmingen startet mit klarem Heimsieg in die neue Saison

Die Indians bezwingen zum Auftakt der neuen Saison in der Eishockey-Oberliga Stuttgart 8:3. Die meisten Tore fallen in den ersten Minuten.

29.09.2023 | Stand: 22:16 Uhr

Der ECDC Memmingen ist mit einem deutlichen Heimsieg in die neue Saison in der Eishockey-Oberliga gestartet. Gegen Liga-Neuling Stuttgart gewannen die Indians vor 2155 Zuschauern unbedrängt 8:3 (4:2; 1:0; 3:1). Weiter geht's für die Indians am Sonntagabend ab 18 Uhr bei den "Tigers" in Bayreuth, die ihr erstes Spiel in Deggendorf 1:5 verloren haben.

Sofiene Bräuner erzielt das erste Saisontor der Memminger

Erstes Drittel: In den ersten fünf Minuten ließen die Hausherren die Gäste ein bisschen spielen. Doch dann machten sie ernst: Neuzugang Sofiene Bräuner zog aus dem Hinterhalt ab und erzielte den ersten Indians-Treffer in der neuen Oberliga-Saison. Es war noch nicht wirklich viel Zeit verstrichen, da legte Matej Pekr in der siebten Minute bereits das 2:0 für den ECDC nach. Wiederum nur wenige Sekunden später erhöhte Marcus Marsall auf 3:0. Stuttgart verkürzte zehn Sekunden danach durch Matthew Pistilli auf 1:3. Doch als erst acht Minuten und neunzehn Sekunden gespielt waren, stellte Pascal Dopatka den Drei-Tore-Vorprung wieder her. Es stand 4:1 für Memmingen

In der 38. Minute hat der Memminger Neuzugang „Eddy“ Homjakovs die Faxen dicke

Zweites Drittel: In den zweiten zwanzig Minuten taten sich die Gastgeber gegen die tapfer verteidigenden Gäste schwerer, als nach der torreichen Anfangsphase zu vermuten war. Die ihrerseits nicht gefährdeten Indians drückten auf das von Jonas Gähr gehütete Gäste-Tor und erspielten sich Chance um Chance. Doch es blieb beim – für die Stuttgarter schmeichelhaften – 4:2. In der 38. Minute hatte „Eddy“ Homjakovs die Faxen dicke: Er musste zwar für seinen ersten Oberliga-Treffer im Indians-Trikot vor dem Tor mehrfach nachstochern, aber dann drückte er die Scheibe doch noch im Rebound zum 5:2 ins Stuttgarter Gehäuse. Dieses Ergebnis stand auch nach 40 Minuten auf der Videowall in der Memminger Eissporthalle.

Pekr und Marsall treffen doppelt für die Indians

Drittes Drittel: Im Schlussabschnitt ließen die Indians ihre Fans dann nicht so lange warten wie im zweiten Durchgang: In der 51. Spielminute erzielten sie ihren ersten Powerplay-Treffer des Abends. Erfolgreich zum 6:2 war zum zweiten Mal in diesem Spiel Matej Pekr. Doch anstatt weiter nachzulegen, ließen sich die Gastgeber in der 54. Minute sogar noch mal einen einschenken. Obwohl sie die Memminger nie ernsthaft in Bedrängnis bringen konnten, markierten die "Rebellen" aus Stuttgart das 3:6. Das wollten die Indians aber nicht auf sich sitzen lassen: Drei Minuten vor der Schlusssirene machte Kapitän Kasten seine Kiste und stellte auf 7:3 für seine Farben. In der 59. machte auch Marcus Marsall sein zweites Tor an diesem Abend und schraubte den Spielstand auf nun 8:3. Dabei blieb's. Niemand in der Halle konnte behaupten, dass dieses Ergebnis nicht dem Leistungsverhältnis auf dem Eis entsprochen hätte.

ECDC-Trainer Daniel Huhn kann mit voller Kapelle antreten

Im ersten Spiel der neuen Runde konnte ECDC-Trainer Daniel Huhn mit voller Kapelle antreten. Das hieß: mit vier Angriffsreihen, acht Verteidigern und zwei Goalies. Die erste Reihe bildeten die beiden Neuzugänge Edgars Homjakovs und Valentin Busch zusammen mit Matej Pekr. Auch in der zweiten Reihe liefen zwei Neue auf: Sofiene Bräuner und Denis Fominych. Komplettiert wurde die zweite Reihe durch Marcus Marsall. Im Tor vertraute Coach Huhn auf Marco Eisenhut.

Neuer Kapitän der Memminger Indians ist Christopher „Kiste“ Kasten. Seine Assistenten sind Denis Fominych und Dominik Meisinger. Nach Informationen unserer Redaktion wurden sie vom Trainer bestimmt, nicht von der Mannschaft gewählt.