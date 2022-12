Eishockey aktuell: Der ECDC Memmingen verliert gegen Peiting

Der Eishockey-Oberligist aus Memmingen unterliegt am Freitag zuhause mit 3:4 nach Penaltyschießen. Am Sonntag geht's mit einem schweren Auswärtsspiel weiter.

16.12.2022 | Stand: 22:36 Uhr

Der ECDC Memmingen hat am Freitagabend vor 1404 Zuschauern gegen den EC Peiting mit 3:4 (1:1; 1:1; 1:1; 0:1) nach Penaltyschießen verloren.

Dass die Partie so eng und hart umkämpft war, verwunderte nicht: War es doch das Aufeinandertreffen zweier Teams, die sich in dieser Saison wohl noch eine Weile um Rang sechs nach der Hauptrunde streiten werden. Wer in der Endabrechnung auf diesem Rang steht, qualifiziert sich noch direkt für die Play-offs. Peiting war vor dem Spiel Sechster, der ECDC Neunter.

Der ECDC geht gleich in der ersten Minute in Führung

Das schien den Indians voll bewusst zu sein. Denn sie legten gleich los wie die Feuerwehr: Es war noch nicht einmal eine Minute gespielt, da stand es schon 1:0 für die Hausherren. Andrew Johnston hatte brillant aufgelegt, Marcus Marsall ließ ECP-Goalie Konrad Fiedler aussteigen und löffelte die Scheibe mit der Rückhand elegant ins Tor. 53 Sekunden waren da erst gespielt. Doch schon in der vierten Spielminute antworteten die nur mäßig beeindruckten Gäste mit dem Treffer von Felix Beauchemin-Brassard zum 1:1. Dabei blieb es auch bis zum Ende des ersten Drittels.

Die Memminger starten in Überzahl in den zweiten Durchgang

In Überzahl starteten die Indians in den zweiten Durchgang. Und sie beeilten sich mit einem Mann mehr auf dem Eis noch mehr als im ersten Abschnitt: Nach 35 Sekunden zog Linus Svedlund aus dem Hinterhalt ab – und die scharf geschossene Scheibe schlug zum 2:1 im Peitinger Gehäuse ein.

„Das können wir auch“, dachten sich die Gäste – und machten’s in der 30. Spielminute wie die Gastgeber: Fabian Weyrich hämmerte den Puck zum 2:2 in die Memminger Maschen.

In der 33. Minute bekamen die Memminger einen Penalty zugesprochen. Doch Johnston scheiterte an Fiedler. Da auch alle anderen Versuche auf beiden Seiten, ein weiteres Tor zu erzielen, nicht von Erfolg gekrönt waren, ging es beim Stand von 2:2 zum zweiten Mal in die Kabinen.

Im dritten Drittel bleibt's spannend

Es blieb spannend – und die Indians gingen zum zweiten Mal in dieser umkämpften Partie in Überzahl in ein Drittel. Doch die brachte ihnen nichts ein. Also nahmen sie einfach die nächste: In der 49. Minute brachte Petr Pohl die Memminger im Powerplay mit 3:2 in Führung. Die Gäste blieben gefährlich - und glichen in der 55. Minute aus. Torschütze war erneut Felix Beauchemin-Brassard. Da es nach 60. Minuten 3:3 stand, ging's in die fünfminütige Verlängerung. Großchancen auf beiden Seiten, aber keine Tore. Und so musste das Penaltyschießen die Entscheidung bringen. Hier hatten die Gäste das glücklichere Händchen und sicherten sich auch noch den Zusatzpunkt.

Bei den Gastgebern gab Maxim Mastic sein Heimdebüt. Bereits bei seinem ersten Spiel im Memminger Trikot hatte die Nummer 11 vor einer Woche beim 10:2 in Klostersee seinen ersten Treffer erzielt und auch eine Torvorlage zum Erfolg des Teams beigesteuert. Während Neuzugang Mastic, der monatelang auf seinen deutschen Pass gewartet hat, nun auf dem Eis durchstarten kann, müssen die Langzeitverletzten Lion Stange, Sergei Topol und Jaroslav Hafenrichter noch Geduld haben. Die beiden Letztgenannten zumindest trainieren schon wieder, Hafenrichter stand beim Spiel gegen Peiting in Zivil auf der Mannschaftsbank, um Trainer Daniel Huhn beim Coaching zu unterstützen.

Früherer Publikumsliebling Antti-Jussi Miettinen zu Gast am Memminger Hühnerberg

Die Saisonbilanz gegen Peiting vor dieser Partie war ausgeglichen: Ende Oktober gewannen die Indians zuhause mit 3:2 gegen den ECP. Ende November unterlagen die Memminger in Peiting mit 4:6.

Die Partie verfolgte auch einer, den man am Hühnerberg immer gerne sieht: der frühere Publikumsliebling Antti-Jussi Miettinen. Der Finne hatte sich nach der Saison 2020/21 nach jahrelangem Engagement in der Maustadt verabschiedet.

Die Memminger Fans nehmen Abschied vom „Professor“

Abschied für immer nahm die Memminger Eishockeyszene nun von Wolfgang Stetter: Der „Professor“, wie ihn am Hühnerberg alle nannten, war jüngst im Alter von nur 51 Jahren völlig überraschend gestorben. Der langjährige ehrenamtliche Strafbank-Betreuer wurde vor dem Spiel mit einer Gedenkminute gewürdigt. Die Fankurve entrollte ein Transparent, auf dem zu lesen stand: „Stets alles für den ECDC gegeben. Ruhe in Frieden, Wolfgang.“

Für die Indians geht’s weiter, und zwar am Sonntag ab 14 Uhr mit dem schweren Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten, den „Starbulls“ aus Rosenheim.