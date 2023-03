Frauen des ECDC Memmingen bauen in der Finalserie Führung aus

Die Memmingerinnen gewinnen gegen die "Mad Dogs" aus Mannheim auch das zweite Spiel um die Deutsche Meisterschaft, diesmal 3:1. Wie's nun weitergeht.

12.03.2023 | Stand: 14:49 Uhr

Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen haben auch das zweite Spiel in der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Am frühen Sonntagnachmittag bezwangen sie die „Mad Dogs“ aus Mannheim 3:1 (1:0; 1:1; 1:0). Das erste Spiel der Serie hatten sie am Samstag deutlich mit 5:1 gewonnen. Waren es beim ersten Spiel 1097 Zuschauer, so wurden beim zweiten nach offiziellen Angaben sogar 1366 registriert, unter ihnen Thomas Schädler (Frauen-Bundestrainer) und Franziska Busch (Nachwuchs-Nationaltrainerin).

Das dritte Spiel findet am kommenden Samstag in Mannheim statt

In der „Best-of-five“-Serie sind drei Siege vonnöten, um den Titel zu holen. Das können die Memmingerinnen am kommenden Wochenende schaffen, wenn es zu Spiel drei und – falls nötig – Spiel vier nach Mannheim geht. Die dritte Partie findet dort am Samstag ab 16.45 Uhr statt, die vierte würde am Sonntag um 11 Uhr beginnen. Falls die Memmingerinnen in Mannheim zweimal verlieren und ein fünftes und dann definitiv entscheidendes Spiel notwendig werden sollte, würde dieses am Samstag, 25. März, ab 19 Uhr am Memminger Hühnerberg ausgetragen. Den bislang letzten ihrer drei Titel gewannen die ECDC-Frauen 2019.

Das Memminger Tor hütet am Sonntag Emma Schweiger

Kommen wir nun zum zweiten Finalspiel der Memmingerinnen gegen Mannheim, bei dem Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek das symbolische Eröffnungsbully ausführte:

Erstes Drittel: Das Memminger Tor hütete Emma Schweiger. Die Mannheimerinnen standen in den ersten zehn Minuten um ihre Torfrau Jessica Ekrt defensiv sicher. Dann drehten die Indians-Frauen auf: In der zehnten Minute traf Carina Strobel nur den Pfosten. Kurz darauf scheiterte Sonja Weidenfelder zuerst im Alleingang an Ekrt, anschließend Katharina Häckelsmiller. Es war nun wieder wie am Vortag: Die Mannheimerinnen kamen kaum noch aus ihrem eigenen Drittel heraus. Allein: Es fehlte der Torerfolg. Doch was soll man sagen? In der 16. Minute war es wiederum Laura Kluge, die den Torreigen eröffnete. Von Charlott Schaffrath auf die Reise geschickt, schloss sie eiskalt ab. Schon im ersten Spiel hatte die Nationalspielerin die ersten beiden Treffer für Memmingen

Zweites Drittel: In der 29. Minute glichen die Mannheimerinnen aus dem Nichts heraus das Spiel überraschend aus. Torschützin war Lena Artner, die bereits im ersten Aufeinandertreffen den Ehrentreffer für Mannheim erzielt hatte. In der 38. Minute startete schließlich Laura Kluge auf der linken Seite durch und passte die Scheibe vors Tor, wo Teresa Knutson direkt abzog und das 2:1 für den ECDC erzielte. Bei diesem Stand blieb es bis zur Pausensirene. Die Memmingerinnen taten sich bis dahin deutlich schwerer als am Vortrag.